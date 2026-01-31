政院版國防條例卡關 綠盼直球對決 藍白認無侵害行政權

立法院本會期結束，關於國防特別條例，民眾黨版已付委，政院版卻依舊卡關。民進黨立委吳思瑤今天(31日)再度呼籲在新會期所有版本一起審查，直球對決；國民黨團幹事長羅智強則仍堅持要賴清德總統先到立院報告及答詢。至於民眾黨自提版本被質疑侵害行政權，民眾黨主席黃國昌則表示特別條例在民主憲政國家是屬於國會的立法權，沒有所謂侵犯行政權的情形。

立法院會期結束，行政院所提規模新台幣1.25兆元的「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案」依舊遭到杯葛，反而是民眾黨團所提規模新台幣4,000億元的「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例草案」順利付委。賴清德總統批評此舉已侵犯行政權。

對此，民眾黨黨主席黃國昌指出，特別預算的授權基礎是特別條例，而特別條例在民主憲政國家是屬於國會的立法權，若國會沒有透過特別條例授權行政機關，便無從編列特別預算，因此沒有所謂侵犯行政權的情況。他說：『(原音)我想行政、立法彼此之間在權力分立制衡、相互監督的民主憲政機制下，在憲政上面的角色跟地位應該都非常清楚。所以賴清德總統如果要發表這種悖於民主憲政的言論的時候，恐怕要回去重新修一下他的憲法課。』

國民黨團幹事長立委羅智強則表示，只要賴清德總統到立院報告，馬上就可以審國防特別條例。他說：『(原音)賴清德什麼時候兌現諾言，來立法院報告並接受質詢，馬上軍購條例就可以開始審了，所以卡關的，我說過就是賴清德。』

兼任民進黨政策會執行長的立委吳思瑤表示，除了民眾黨外，甚至國民黨也打算推出自己的版本，而政院版的國防特別條例卻被藍、白惡意丟包。她批評藍、白美其名要推軍購條例，但根本都在破壞軍購，她對國民黨版本也不敢有正面期待，還是呼籲在新會期能所有版本一起審查、直球對決。吳思瑤：『(原音)我們希望新的會期，版本不分大小、不分先來後到，不要丟包行政院的版本，就一起來直球對決吧。』

另外，對於民眾黨將有6名新的不分區立委走馬上任，吳思瑤表示只要在台灣優先的前提下，跟任何政黨都有合作的必要，她不擔心跟民眾黨的新立委會有溝通的問題，也希望各黨立委都要善盡憲法義務，一起為台灣努力。