政院版國防條例立院卡關 總統賴清德：恐延宕武器交付

去（2025）年11月就送到立法院的行政院版8年1.25兆的《國防特別條例》，遭在野數度杯葛，至今尚未付委審查，總統賴清德11日召開記者，除了防長、參謀總長，更罕見偕同三軍司令出席，再次向國會喊話，預算遲遲未通過，恐怕會讓台灣跌出美方的優先名單以及延宕關鍵武器裝備的交付。

總統賴清德表示，「21年前我擔任立委時，美國決定出售8艘潛艦等軍購，穩定台海現狀，但行政院提出的軍購特別預算案，在立法院程序委員會被阻擋了69次，台灣絕對不能夠再重蹈覆轍。」

廣告 廣告

參謀總長梅家樹更證實，特別預算含強弓戰術飛彈量產，與「台灣之盾」的建置息息相關。

參謀總長梅家樹說：「特別條例中我們重點的案項，包括了自製的強弓中程反戰術導彈飛彈系統，以及會新購各類型戰術反彈道飛彈的系統，以及低空的防空飛彈系統，得以建構從高、中、低層，各個層次有效攔截火網，能夠打造我們台灣之盾。」

面對中共軍事威脅持續擴大，賴清德表示，印太區域國家今年都增加國防預算，包括日本1.8兆、韓國1.4兆，菲律賓也增加，台灣更也不能例外，除了2026年度規劃編列8060億，另外還有8年1.25兆的特別條例 。

但對於在野質疑，是政府未依法編列軍人加薪預算、不照顧軍人在先？賴清德嚴正聲明是錯誤連結。

國防部長顧立雄指出，「齊頭式的大幅調整單一勤務加給的數額，沒有辦法合理反映國軍各項勤務專業特性，也沒有辦法提供足夠的誘因，吸引官兵至勤務繁重的單位。」

除了期盼國會在農曆年後開議，盡速將今年度總預算案以及政院版國防特別條例「實質審議」，春節後總統賴清德也將邀請五院院長茶敘，是否當面向立法院長韓國瑜「溝通」？賴清德表示，不會特別去強調什麼樣的任務，但也希望朝野化誤解為理解、化分歧為團結。

更多公視新聞網報導

稱將提高「豪豬」力道 總統賴清德：和平要靠實力

韓國瑜婉拒出席國政茶敘 總統賴清德：盼多考慮

視導宜蘭後備教召訓練 賴清德：後備是國防基石

