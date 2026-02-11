政院版國防條例立院卡關 總統賴清德：恐延宕武器交付
去（2025）年11月就送到立法院的行政院版8年1.25兆的《國防特別條例》，遭在野數度杯葛，至今尚未付委審查，總統賴清德11日召開記者，除了防長、參謀總長，更罕見偕同三軍司令出席，再次向國會喊話，預算遲遲未通過，恐怕會讓台灣跌出美方的優先名單以及延宕關鍵武器裝備的交付。
總統賴清德表示，「21年前我擔任立委時，美國決定出售8艘潛艦等軍購，穩定台海現狀，但行政院提出的軍購特別預算案，在立法院程序委員會被阻擋了69次，台灣絕對不能夠再重蹈覆轍。」
參謀總長梅家樹更證實，特別預算含強弓戰術飛彈量產，與「台灣之盾」的建置息息相關。
參謀總長梅家樹說：「特別條例中我們重點的案項，包括了自製的強弓中程反戰術導彈飛彈系統，以及會新購各類型戰術反彈道飛彈的系統，以及低空的防空飛彈系統，得以建構從高、中、低層，各個層次有效攔截火網，能夠打造我們台灣之盾。」
面對中共軍事威脅持續擴大，賴清德表示，印太區域國家今年都增加國防預算，包括日本1.8兆、韓國1.4兆，菲律賓也增加，台灣更也不能例外，除了2026年度規劃編列8060億，另外還有8年1.25兆的特別條例 。
但對於在野質疑，是政府未依法編列軍人加薪預算、不照顧軍人在先？賴清德嚴正聲明是錯誤連結。
國防部長顧立雄指出，「齊頭式的大幅調整單一勤務加給的數額，沒有辦法合理反映國軍各項勤務專業特性，也沒有辦法提供足夠的誘因，吸引官兵至勤務繁重的單位。」
除了期盼國會在農曆年後開議，盡速將今年度總預算案以及政院版國防特別條例「實質審議」，春節後總統賴清德也將邀請五院院長茶敘，是否當面向立法院長韓國瑜「溝通」？賴清德表示，不會特別去強調什麼樣的任務，但也希望朝野化誤解為理解、化分歧為團結。
民眾黨態度「大轉彎」 支持軍購條例付委併案審查 陳冠廷：樂見其成
即時中心／張英傑報導藍白陣營掌握立法院多數席次，封殺行政院版1.25兆國防特別條例高達10次，引發社會非議；沒想到，總統賴清德今（11）日親上火線召開記者會說明後，民眾黨態度「大轉彎」，同意讓行政院版軍購條例付委併案審查，對此，民進黨立法委員陳冠廷今（11）日表示，樂見法案朝向實質審查方向推進；國防建設屬於長期整體性的國家工程，期待各黨團能在制度程序下理性討論、專業把關，共同為台灣安全累積共識。