政院版民法砍「家長懲戒權」！綠委將自提版本：不讓家長孤立無援

記者楊士誼／台北報導

張雅琳強調，不是要讓家長「不能教」，而是要說清楚，家長有教養責任，但不能以身心暴力作為手段，同時國家必須提供相應的支持系統。（圖／張雅琳國會辦公室提供）

行政院版《民法》第1085條修正草案拿掉「家長懲戒權」引發社會討論，民進黨立委張雅琳、陳培瑜今（16）日多個民團召開記者會，共同支持「強調正向教養」的修法方向，會上家長團體也都認同張雅琳的修法版本。張雅琳強調，不是要讓家長「不能教」，而是要說清楚，家長有教養責任，但不能以身心暴力作為手段，同時國家必須提供相應的支持系統。

張雅琳指出，《民法》1085 條的相關規定源自近百年前的法律背景，當時「懲戒」概念本就建立在懲罰與處罰之上，早已不符合現代社會對兒童權利與教養方式的理解。多項近年調查也顯示，多數家長已逐漸擺脫體罰，期待以更理性、非暴力的方式陪伴孩子成長，法律卻仍停留在過去時代。張雅琳強調，提出修法的版本符合《兒童權利公約》的精神與文字，不是要讓家長「不能教」，而是要說清楚，家長有教養責任，但不能以身心暴力作為手段，同時國家必須提供相應的支持系統。

陳培瑜提到，《民法》第 1085 條的修正並不是突然提出，而是長期以來對親職支持與兒少保護制度不足的回應。她指出，這一代家長已普遍意識到需要更多親職教育與教養協助，也願意與學校與社會溝通，但國家在制度與資源上的支持卻明顯落後，尤其家庭教育相關預算長期偏低，無法回應第一線家庭的實際需求。

陳培瑜進一步強調，孩子的困境往往與家長承受的壓力高度重疊，因此支持家長就是支持孩子。她呼籲，未來不論是教育部、衛福部或新成立的兒童及家庭署，都必須打破部會分工的藩籬，共同承擔親職支持的責任，讓教養不再只是家庭個別承受的風險，而是國家與社會共同投入的公共議題。

人本教育基金會執行長馮喬蘭指出，修法不只是為了孩子，更是為了家長。許多家長希望擺脫過去以暴力為核心的教養方式，卻苦於缺乏方法與支持。她呼籲政府不必等待修法完成，就應同步推動親職教育、家庭支持、心理諮商與喘息服務，讓資源真正走進社區。

馮喬蘭也強調，許多家長並非不願意改變教養方式，而是缺乏可近、可用的資源。她指出，若能讓親職教育與育兒支持真正走進社區，成為家長隨時可以接觸的資源，不僅有助於降低家庭衝突，也能避免體罰與不當對待的發生。她認為，這次修法的核心不只是保障兒童權益，更是在為家長打造一套不再孤立無援的支持系統。

國教行動聯盟理事長王瀚陽表示，當前家庭教育環境已極為險峻。根據 2023 年國教盟調查，有七成家長表示願意投入學習教養，但從衛福部通報數據可見，高比例的家內兒少保護案件，其根源多與教養資源匱乏、身心壓力過重等現實困境有關。王瀚陽強調，這些數據反映的不是家長不教，而是「教不起來」。因此，修法若要真正保障孩子與家長的權益，不能只停留在刪條文的象徵性行動，更應同步提出具體家庭支持政策，包括親職教育、社區資源、特教個案協助等，才能真正落實兒少保護與家庭功能，而非讓教養變成法律風險來源。

台灣家長教育聯盟理事長王醒之則表示，支持《民法》第 1085 條的修正方向，並肯定此舉終結了以「管教」之名合理化不當對待的法律空間。他指出，現行《民法》第 1084 條早已明定父母對未成年子女負有不可拋棄的保護與教養義務，刪除「懲戒」一詞，並非剝奪管教權，而是要求教養方式轉向非暴力溝通，符合現代文明與國際人權標準。

王醒之也提醒，家長的焦慮多來自教養經驗不足以因應快速變動的生活型態，行政部門應提供更清楚的指引與支持。他呼籲，面對家庭衝突日益多元的趨勢，行政部門應邀集衛福部、法務部、教育部等單位，同步給予家庭更多親職情緒管理與非暴力溝通的支持條件。

張雅琳進一步說明，她接下來預計提出的修法版本，將特別明確寫入「符合兒童不同發展階段的正向引導原則」，讓家長在行使保護與教養責任時，有清楚方向可依循，而不是只看到禁止性規定。張雅琳也呼籲，未來兒童及家庭署必須真正發揮跨部會整合功能，串聯教育、社政、衛福與地方政府資源，讓家庭支持能夠「提早介入、即時發生」，而不是等到問題發生後才補救。

