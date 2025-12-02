政院版財劃法二度遭封殺 邱議瑩點名柯志恩「又躲起來了」

立法院程序委員會藍白立委再度決議暫緩政院版《財劃法》修正案，邱議瑩痛批國民黨立委柯志恩「又躲起來了」、「扯高雄後腿」。 圖：金大鈞／攝（資料照）

[Newtalk新聞] 立法院程序委員會藍白立委今（2）日以人數優勢，再度決議暫緩政院版《財劃法》修正案，不列入院會議程。對此，民進黨立委邱議瑩也在臉書發文，痛批曾肯定政院版更細緻的國民黨立委柯志恩，一樣「又躲起來了」、「扯高雄後腿」。

邱議瑩狠批柯志恩，表示「你們國民黨第二次封殺對高雄最有利的財劃法，你又一樣躲起來了。」並指出，柯志恩曾「口口聲聲說政院版分配指標更細緻、值得肯定，結果你們國民黨就是用封殺回應高雄市民的期待。」而且「政院版財劃法封殺一次不夠，還封殺第二次，連討論的機會都沒有！」

廣告 廣告

邱議瑩強調，「國民黨的每一次封殺，都是在扯高雄重大建設的後腿。」還點名柯志恩「現在都不願意為對高雄最有利的財劃法站出來，高雄人還能有甚麼期待？」

查看原文

更多Newtalk新聞報導

最新高雄市長民調小輸他2％ 柯志恩：跟觀察趨勢一致

台美關稅年底談不成？經貿辦不正面回應