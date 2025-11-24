政院版財劃法今闖關 傅崐萁要求卓揆提供完整試算資料

行政院版《財劃法》修正草案上周送抵立法院，今（25）日立法院程序委員會將決定是否排入院會議程，攸關後續能否順利付委審查。民眾黨立委劉書彬透露，民眾黨團與國民黨將於程序委員會退回政院版《財劃法》，國民黨團總召傅崐萁則喊話，行政院長卓榮泰應提供完整試算資料，與在野黨好好坐下來溝通。

傅崐萁要求卓榮泰提供政院版財劃法的完整試算資料。（圖／中天新聞）

朝野持續針對《財劃法》修法展開攻防，在藍白聯手下，多年未修的《財劃法》已在1年內2次修正通過。政院近期提出《財劃法》修正草案，首波朝野攻防就在程序委員會。卓榮泰24日上午在台中參加活動時受訪表示，上周五立法院的狀況讓執政黨團都有點無力感，仍希望找出一條可行之道，讓明年中央政府總預算可順利審議。

行政院長卓榮泰。（圖／行政院）

卓榮泰強調，長照3.0家庭補助每年將達18萬元等政策才能有辦法支持，若沒有中央總預算將寸步難行，一切都是白談。卓榮泰中午即邀集綠委溝通政院版《財劃法》，副行政院長鄭麗君、行政院祕書長張惇涵及數十名綠委皆與會。

傅崐萁表示，《財劃法》可以討論，問題在政院不提供各縣市試算資料，怎麼討論？上午將與民眾黨團最後確認是否全面退回政院版。傅崐萁並喊話卓榮泰應提供完整資料，且跟在野黨好好溝通。劉書彬提到，民眾黨團已先跟國民黨團討論，將於程序委員會中退回政院版，至於未來有無機會排入議程，就看行政院如何應對。

行政院發言人李慧芝。（圖／資料照）

行政院發言人李慧芝說明，院版《財劃法》總共分為計畫型補助、一般型補助、統籌分配稅款，其中計畫型補助會回復舊制，由地方政府提案，然後中央核定、推動，院版《財劃法》也保證各地方政府這3項補助的總金額不會低於114年度。

立法院18日傍晚已將新版《財劃法》三讀咨文送至總統府與行政院，依《憲法》規定，三讀通過之法律送總統府及行政院，若政院未提覆議,總統應於收到後10日內公布，據推算，政院最晚須於27日提覆議，否則總統便應依法公布、政院依法施行。

