政院版財劃法修正草案送審 侯友宜：應清楚公布試算結果

針對財劃法爭議，新北市長侯友宜24日受訪指出，中央應該清楚公布《財劃法》試算結果，能讓大家充分討論。（高鈞麟攝）

行政院20日通過院版《財政收支劃分法》部分條文修正草案，並即將進入立法院審查程序。新北市長侯友宜24日受訪指出，中央應該清楚公布《財劃法》試算結果，能夠讓大家充分討論，而且這些都是人民的納稅錢，唯有中央與地方一起合作，才是人民之福。

侯友宜表示，中央應該公布《財劃法》試算結果，能夠讓大家充分討論，尤其像新北市人均預算已是最少，現又將人口指標權重從45％降到18％，有時看表面數字不準確，應清楚公布出來。

侯友宜說，大家充分討論後，攜手並肩作戰往前走，因為都是人民的納稅錢，唯有中央與地方一起合作，談出最適合能讓地方發展、中央也能夠做事的方式，這才是人民之福。

對於內政部要求陸配擔任公職，應依《國籍法》放棄中華人民共和國國籍才能參政。侯友宜表示，陸配相關修法與討論內容皆須兼顧國家安全及人道關懷，讓生活在這塊土地的人都能享受各項權利，讓這塊土地能夠更好。

