政院版財劃法修法掛勾地方重大建設 桃市副市長蘇俊賓：無助政策溝通
〔記者鄭淑婷／桃園報導〕針對政院版財劃法，行政院主計總處今(18)日邀集各地方政府召開中央與地方事權劃分研商會議，桃市府由副市長蘇俊賓與主計處長林世杰代表與會。蘇俊賓表示，會議上只給地方政府一張A4紙，沒有公式、沒有具體計算基礎，就要求地方政府支持，且政院將地方正在執行中的重大建設掛勾，訴求通過版本之後才有恢復的條件，此舉雖給地方政府極大的壓力，卻無助於行政院版本的政策溝通。
中央地方事權劃分會議，據了解，中央提出的方向有3點，第1、行政院即將提出的財劃法修正版本，涉及地方制度法中屬常態性之自治事項，列為基本財政需要額度，如該縣市的基本財政收入額不足以支應，優先予以補足；第2、一般性補助款規模縮小，以補助地方政府社福、教育及基本設施項目所需為限，並以相關指標設算分配；第3、各縣市統籌分配稅款加一般性補助款加計畫型補助款，會高於今年分配金額。
桃市府在會議中表達，統籌分配稅款分配指標應加入工業產值及具污染性產業指標，軌道建設、污水處理等重大建設計畫型補助事項之中央補助款比率不應調降，中央已核定之分年期計畫補助經費，亦不應縮減；其他縣市也提到，統籌分配稅款分配應考量縣市間衡平，增加比率不應差距過大，軌道建設之中央補助款比率不應調降，中央已核定之分年期計畫補助經費，亦不應縮減，且會議只提供原則性內容，應提出試算數據，才可據以表達意見。
與會人士透露，地方出席者普遍表達不滿，中央則回應，像是已核定軌道建設中央補助比率不會調降，在院版財劃法修正案中，各縣市統籌分配稅款加一般性補助款加計畫型補助款，一定高於今年分配金額，甚至比2026年高。
蘇俊賓在會議中提到，「既然原則沒有變，已經核定的重大計劃補助項目，各縣市為什麼陸續接獲補助額度下修的通知？動輒影響數10億到上百億的規模」，主計長、財政部陸續說明，不是行政院不願意支持，是現有的預算能量無法全數支持，「若院版的財政收支劃分法通過，比例和額度都不會有問題」。
桃市府也當場表達異議，表示已核定的計劃和中央地方分配比例如果貿然調整，除了違反中央地方信賴原則，地方實際上在預算的編列與執行上，也會遭遇極大的困擾，財政收支劃分法的修法，是國家長治久安的規劃，行政院怎麼可以將地方正在執行中的重大建設掛勾，刪減正在執行中的中央補助比例，並訴求通過版本之後才有恢復的條件，此舉雖給地方政府極大的壓力，卻無助於行政院版本的政策溝通，還是請行政院重新考量。
藍白兩度惡修財劃法 民進黨轟：強迫取財、地方躺平等錢來
藍白惡修財劃法 卓揆批：抽中央的血 還要中央硬吞錯的藥
傳羅唯仁帶走2奈米以下大批先進製程機密資料 台積電蒐證中
痛批藍白濫用逕付二讀暴衝修法 民進黨團：國會宛如失速列車
