政院版財劃法修法較立院版少1741億元 劉和然：蘇巧慧能接受？

記者周志豪／台北報導

行政院自提財劃法修正草案，至今未提出具體內容。新北市副市長劉和然晚間在臉書表示，政院版財劃法修正草案相較立院功過的修法版本，統籌分配稅款少661億元，一般補助款也少1080億元，請政院快公布試算表說明影響。

劉和然更提到，行政院明年度編列的計畫性補助款預算，也比今年度少586億元，連同政院版財劃法修法草案相較於立院版修法短少的統籌分配款與一般補助款，3項累計就少了2327億元，施行後，各縣市額度到底會變怎樣？

劉和然再點名質疑民進黨立委蘇巧慧，蘇現在馬後炮說立法院通過的財劃法修法版本不好，那在民進黨籍前總統蔡英文主政下的完全執政8年，為何不督促行政院通過一個對新北市民比較公平的版本？

劉和然也提到，蘇巧慧父親蘇貞昌之前回任做了4年行政院長，還曾是前台北縣長，非常清楚對新北市不公平的痛，蘇巧慧挾著天時、地利、人和的溝通管道，為何不要求當時的行政院提出一個對新北市公平的版本？

劉和然批評，蘇巧慧能接受在這次行政院送出的財劃法修法版本中，人口數指標從45%降到18%？好好重視新北市民的權利，不要繼續當黨意立委。

