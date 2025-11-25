政院版財劃法修法 藍白挾人數優勢暫緩列案

朝野持續攻防財劃法修法，立法院程序委員會今天(25日)處理28日院會議程時，在野黨提議暫緩政院版財劃法修正草案列入議程，表決時，民進黨立委不敵藍、白立委人數優勢，最終通過在野黨提議。國民黨團表示，等行政院把試算表送到立法院再說；民進黨團則要在野黨團正視國家財政恐破產的問題。

行政院日前提出財劃法修正草案，明定中央對地方的補助包括統籌分配稅款、一般性補助、計畫型補助等3項合計不低於今年，預計挹注地方經費達新台幣1兆2,002億元，期盼達成水平分配更公平、垂直分配更合理等目標，並函請立法院審議。

立法院程序委員會25日處理28日院會議程時，原本政院版財劃法修正草案列入報告事項議程，但民眾黨團提議把政院版財劃法及多名民進黨立委所提的兩岸人民關係條例修正草案等暫緩列案。儘管民進黨立委表態反對，但仍不敵藍、白立委人數優勢，最終通過民眾黨團提議。

國民黨團書記長羅智強表示，國民黨團認為應等立法院日前通過的新版財劃法上路後，才有討論的基礎。羅智強：『(原音)憲法上，行政院是向立法院負責，那為什麼立法院請你提版本，提了1年半你提不出來，結果等到立法院三讀通過財劃法之後，你突然才端出你的院版，那你是不是應該讓新財劃法先實行一段時間，再來看有什麼要調整檢討之處，這才是我們講說法制思考跟法制討論我覺得最根本的一個基礎。』

國民黨團首席副書記長林沛祥則表示，待行政院把各縣市分配的試算表送到立院後，再討論是否列案。

對於政院版財劃法遭暫緩列案，民進黨團書記長陳培瑜表示遺憾。她指出，部分國民黨立委如柯志恩、陳玉珍都公開說可實質討論政院版財劃法，她呼籲藍、白立委應正視財劃法惡修後恐導致國家財政破產等問題。陳培瑜：『(原音)那我們就要問，他們敢不敢回頭看舉債上限這件事情，難道他們為了掩飾自己的錯誤，他們要回來修公債法嗎？把15%變20%或25%？還是他們覺得乾脆舉債無上限、國家破產，他們乾脆要全國人民一起來承擔嗎？』

至於有無可能在28日院會提變更議程，再把政院版財劃法列入？陳培瑜表示待黨團內部討論。(編輯：沈鎮江)