政院版財劃法再掀兩院大戰 他轟邏輯矛盾：急著想搶功

圖為行政院長卓榮泰20日主持「行政院版」財劃法修正案記者會，表示行政院絕不接受立法院近日所通過的版本。（資料照／郭吉銓攝）

行政院提出院版《財劃法》修法，引發在野黨炮轟，指政院未公布試算、打模糊仗，院版忽視地方政府的財政努力，懲罰對國家經濟貢獻高的縣市，再成藍綠攻防話題；國民黨桃園市議員凌濤對此痛批，更矛盾的是，卓榮泰還指控立院版本會造成「財政土石流」，但自己提出的版本卻高達「1.2兆」，比立院的 1.16兆餘「多了 319億」，也未提出相關試算表和增加的計劃型補助說明，一邊反對一邊增加，不僅邏輯不一致，更是不負責任的表現。

凌濤昨在臉書寫下，民進黨的「口嫌體正直」已經不是第一次，當年桃園市長張善政提出TPASS 通勤月票1280，行政院趕快便宜80元端出1200，還要求標語冠以「行政院」，刻意淡化北北基桃地方貢獻；藍白推動的普發現金也從民進黨口中的「毀憲亂政」，到堅持註記「行政院發」。因此他質疑，「可見每當政策受到民意支持，民進黨政府就是急著搶功。」

凌濤續批，卓榮泰以台南發難，但是連前後版本的數字差異都沒看到，桃園因納入農業與工業產值貢獻，張善政已原則同意，但具體比例和公式，行政院卻仍吱吱嗚嗚、緊抓手中，毫無公開透明，這樣的行徑難以說服社會大眾。

最後，凌濤呼籲，對於財劃法的修正，人民要的是公平制度，不是中央集權和搶功操作，立院版本的財劃法修正，是既合理、透明，又有效率的財政規劃，呼籲民進黨政府不要又見獵心喜，只想坐享其成「收割了」。

