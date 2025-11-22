政院版財劃法凶多吉少？民眾黨團揚言退回

民眾黨立院黨團副總召張啓楷。（張啓楷辦公室提供／王千豪台北傳真）

行政院會20日拍板政院版《財政收支劃分法》修正草案，整體挹注地方經費高達1兆2002億元，民進黨立院黨團呼籲在野黨理性討論。不過，民眾黨立院黨團副總召張啓楷今（22）天表示，民眾黨團立場明確，將退回政院本，並要求行政院遵循法定版本執行，不得以與三讀內容相抵觸的方式重新調整地方財源。

張啓楷表示，立法院於去年審議財劃法期間，多次正式要求行政院提出院版，以利委員會充分比較與討論，但行政院當時完全未提出相關版本。立法院在行政院未配合的狀態下完成三讀，相關法制作業已依法定程序成立。如今行政院於三讀後一年才公布院版，其內容已無法與現行法律架構接軌，時序上也不具正當性。

談及草案內容，張啓楷指出，行政院版雖以1.2兆元作為宣示的總額，但實際檢視組成後，各主要財源皆較立院三讀版本縮水。其中，統籌分配款由8874億降至8213億，一般性補助款從2501億減為1421億，計畫型補助款額度更較三讀版本減少2646億，地方可運用的資源因此整體減少，並非外界以為的增加。

張啓楷批評，政院版採取自創的「基本財政需要額」計算方式，未依照現行財劃法明訂的計算基礎與分配公式，導致分配邏輯脫離法律架構；他強調財劃法牽涉中央與地方的財政責任與資源分配，其計算方式必須穩定、一致且符合法律規範，否則將讓各地方政府在年度財政規劃上面臨不確定性，削弱制度可預測性。

他也指出，今年中央政府年度總預算與追加預算規模已超過3兆元，創下歷史新高，但行政院並未對中央部會的支出結構進行必要調整，反而以縮減地方補助的方式回補中央被刪除的預算項目，使地方財政實際承擔更多義務，這與財劃法改革強化地方自主的初衷相違背。

張啓楷表示，民眾黨團立場明確，既然立法院已完成三讀程序，行政院應依照現行法律版本編列預算，以確保制度連貫及財源分配穩定，因此，民眾黨團將退回政院版本，並要求行政院遵循法定版本執行，不得以與三讀內容相抵觸的方式重新調整地方財源。

張啓楷強調，財劃法改革的核心目的在於提高地方財政的透明度與自主性，制度一旦經過立法院三讀確立，應以法律版本作為唯一依循。行政部門唯有尊重既定程序，依法律執行預算編列，才能確保中央與地方財政分配的穩定與公平。

