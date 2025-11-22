政院版財劃法凶多吉少？民眾黨團揚言退回
行政院會20日拍板政院版《財政收支劃分法》修正草案，整體挹注地方經費高達1兆2002億元，民進黨立院黨團呼籲在野黨理性討論。不過，民眾黨立院黨團副總召張啓楷今（22）天表示，民眾黨團立場明確，將退回政院本，並要求行政院遵循法定版本執行，不得以與三讀內容相抵觸的方式重新調整地方財源。
張啓楷表示，立法院於去年審議財劃法期間，多次正式要求行政院提出院版，以利委員會充分比較與討論，但行政院當時完全未提出相關版本。立法院在行政院未配合的狀態下完成三讀，相關法制作業已依法定程序成立。如今行政院於三讀後一年才公布院版，其內容已無法與現行法律架構接軌，時序上也不具正當性。
談及草案內容，張啓楷指出，行政院版雖以1.2兆元作為宣示的總額，但實際檢視組成後，各主要財源皆較立院三讀版本縮水。其中，統籌分配款由8874億降至8213億，一般性補助款從2501億減為1421億，計畫型補助款額度更較三讀版本減少2646億，地方可運用的資源因此整體減少，並非外界以為的增加。
張啓楷批評，政院版採取自創的「基本財政需要額」計算方式，未依照現行財劃法明訂的計算基礎與分配公式，導致分配邏輯脫離法律架構；他強調財劃法牽涉中央與地方的財政責任與資源分配，其計算方式必須穩定、一致且符合法律規範，否則將讓各地方政府在年度財政規劃上面臨不確定性，削弱制度可預測性。
他也指出，今年中央政府年度總預算與追加預算規模已超過3兆元，創下歷史新高，但行政院並未對中央部會的支出結構進行必要調整，反而以縮減地方補助的方式回補中央被刪除的預算項目，使地方財政實際承擔更多義務，這與財劃法改革強化地方自主的初衷相違背。
張啓楷表示，民眾黨團立場明確，既然立法院已完成三讀程序，行政院應依照現行法律版本編列預算，以確保制度連貫及財源分配穩定，因此，民眾黨團將退回政院版本，並要求行政院遵循法定版本執行，不得以與三讀內容相抵觸的方式重新調整地方財源。
張啓楷強調，財劃法改革的核心目的在於提高地方財政的透明度與自主性，制度一旦經過立法院三讀確立，應以法律版本作為唯一依循。行政部門唯有尊重既定程序，依法律執行預算編列，才能確保中央與地方財政分配的穩定與公平。
其他人也在看
籲支持政院版財劃法 卓榮泰：新北統籌分配款增加六都最多
台61線西濱快速公路，新北市至苗栗縣路段平交路口改善工程－新北段，今（22日）在林口舉行動土儀式。行政院長卓榮泰出席主典，並再次提及政院版財劃法。他強調，政院提出的財政收支劃分法旨在調配各縣市均衡發展，並提升地方自主財源，依院版計算，調整人口與土地權重後，新北在統籌分配稅款與一般性補助將是六都中最高自由時報 ・ 20 小時前
籲支持行政院版財劃法 卓榮泰：修法通過後「新北增額六都最高」
台61線西濱快速公路「新北至苗栗路段平交路口改善工程—新北段」今（11/22）在林口舉行動土典禮，行政院長卓榮泰親自出席主持。他致詞時提到，行政院版《財政收支劃分法》修法通過後，新北市在統籌分配稅款與一般性補助的增額「將是六都最高」。太報 ・ 18 小時前
台北就算沒母雞也沒在怕！黃國昌有信心：議員4+2全壘打絕對可達成
[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導2026年地方選戰逐步逼近，目前民眾黨在台北市長選戰中，仍未見明確可能人選。民眾黨主席黃國昌今（22）日前往台北北投，參...FTNN新聞網 ・ 1 天前
大峽谷、垃圾山連環爆！他批陳其邁包庇
[NOWnews今日新聞]高雄月世界景點附近山谷日前被發現遭棄置數百噸垃圾，變成大型垃圾山、惡臭四散，引發社會譁然。檢調追查後，指向民進黨籍碧紅里長李有財及其兒子涉案。國民黨立委羅智強批評，李有財曾與...今日新聞NOWNEWS ・ 19 小時前
計程車司機急報案！迷途長者無法返家 萬華警迅速尋回家屬
萬華分局東園街派出所警員吳孟樵日前在廣州街與西園路二段路口執勤時，接獲一名計程車司機報案，指稱車上一名婦人疑似迷失方向，不知道如何返家，需要警方協助。司機表示，該名婦人上車後多次變更目的地，身上沒有任何證件，也無法清楚說出家人的聯絡方式，情況相當危險，只好向警方求助。警政時報 ・ 20 小時前
觀影《大濛》重返白恐傷痕歷史 賴清德期盼齊說好台灣故事
大濛作為今年度備受關注的電影之一，以庶民的視角，帶領觀眾解開白色恐怖時期的歷史，一同重返民國40年代動盪的台灣，感受小人物在時代洪流下，為生存奮鬥的勇氣與情感。賴清德表示，正是這些創作者以電影帶領大家回望台灣歷史，為台灣人的共同記憶留下珍貴紀錄。他提到，自...CTWANT ・ 1 天前
李多慧高鐵站大解放！貼身上衣藏不住「兇猛曲線」 16秒晃片全網暴動
（記者周德瑄／綜合報導）有「韓國啦啦隊女神」之稱的李多慧，來台發展兩年多，憑藉其甜美笑容和精湛舞藝，持續在台灣 […]引新聞 ・ 22 小時前
日福島5縣食品全面解禁！藍委：開放福食是政治算計
日福島5縣食品全面解禁！藍委：開放福食是政治算計EBC東森新聞 ・ 20 小時前
非洲豬瘟、問題蛋流入！盧秀燕：把關者被罵到臭頭 綠營反轟甩鍋
台中非洲豬瘟盧秀燕抱怨委屈，發現的把關者被罵到臭頭，但民代反轟盧秀燕，非洲豬瘟疫調荒腔走板她不願負責，只會甩鍋中央。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前
垃圾山主謀與民進黨民代友好 柯志恩酸「自盜自演」？
高雄月世界垃圾山案主謀李有財的政治背景引發討論，據了解，民進黨多位民代與李交情深厚，甚至多次替他站台，有意角逐2026高雄市長的國民黨立委柯志恩質疑，當初美濃大峽谷案發生時，涉案的議員特助站在她旁邊，自己就被說成「自盜自演」，那現在李有財跟綠營民代站在一起，是否也是「自盜自演」？中時新聞網 ・ 21 小時前
盼立院審視院版《財劃法》 卓榮泰：新北統籌分配款增加數六都最高
[Newtalk新聞] 國民黨團、民眾黨團日前二度修正《財政收支劃分法》，行政院20日也提出院版因應。對此，行政院長卓榮泰今（22）日表示，新北在統籌分配稅款與一般性補助款的增加數目，是六都之中最高。他呼籲立法院能夠重新審視政院版《財劃法》，讓中央與地方的建設一直往前走。 卓榮泰今出席「台61線快速公路新北市-苗栗縣路段平交路口改善工程-新北段」動土祈福典禮，並致詞表示，行政院日前提出的《財劃法》修正草案，讓中央有能力調節各縣市所需，讓縣市有充裕的自主財源，能決定自己縣市該有的建設方向。 卓榮泰指出，依照行政院版《財劃法》，新北市在統籌分配稅款與一般性補助款的增加數目，是六都之中最高。他說明，因為新北市地廣人多，經過土地面積、人口計算，並將 65 歲以上長者與 14 歲以下人口採 1.2 倍計算，因此新北的統籌分配稅款會增加。 不過，卓榮泰指出，政府希望六都跟非六都要平均，不能六都一直發展，非六都擺在後面，也就是總統所說「均衡台灣」的理念。 卓榮泰表示，希望能爭取立法院的支持，今天許多立委助理、主任都在現場，盼重新審慎來看政院的《財劃法》能否做到國人生活品質平均、中央與地方的事權合理、新頭殼 ・ 19 小時前
讚台灣打擊假訊息！馬克宏曝法國1機構「受台灣啟發」 外交部：願加強合作
法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）日前於法國北部阿拉斯（Arras）舉行的「民主在社群媒體與演算法衝擊下面臨的關鍵課題」巡迴座談中，談及法國監控外國數位干擾情況的監督機構VIGINUM時表示，該機構成立是受台灣啟發，並稱許台灣作為民主政體，面對中國大量資訊戰攻擊，所建立的打擊假訊息制度值得法國借鏡。對此，外交部今（22）日發布回應表示，願與法國......風傳媒 ・ 20 小時前
扭腰、擺臀、揮手！ 馬杜洛學川普跳舞 「比愛心」拉攏年輕人
美國和委內瑞拉，從9月初開始，就因為美國打擊運毒船而交惡。最近，美軍除了在委內瑞拉外海集結重兵，美國聯邦航空總署FAA更對航空公司發出預警，表示航班飛越委內瑞拉領空，可能面臨「潛在危害局面」。至於在委內瑞拉國內，總統馬杜洛跳舞、彈琴還比愛心，拉攏年輕人響應抗美號召。TVBS新聞網 ・ 17 小時前
民眾黨不必硬等藍白合！黃光芹認重點在總統大選：硬把簡單的事複雜化
國民黨主席鄭麗文與民眾黨主席黃國昌本月19日正式展開公開會談，雙方共同強調，將在2026選戰中全力促成藍白合作。外界關注黃國昌是否參選新北市長，他則表示，即使最後「男主角」不是自己，他也會全力投入輔選，並提出兩黨智庫可率先對接。對此，媒體人黃光芹直言，藍白合所謂1+1>2，就2026、2028兩場截然不同的選戰來說，應有不同的意義。黃光芹今（22）日在臉書發......風傳媒 ・ 18 小時前
石知田《如果我不曾見過太陽》壞到掉粉絲還收🔪 李沐曝現場拍攝狀態
曾敬驊、柯佳嬿、李沐、程予希、江齊、石知田、姚淳耀21日出席《如果我不曾見過太陽》2部曲茶敘記者會。劇中石知田飾演議員的兒子，家族有勢力導致他不斷使壞，包含霸凌曾敬驊以及對李沐做出相當不好的事，在第一部播出後，他走心地說：「一開始有掉粉！還有送emoji的刀子給我！」裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
金正恩談處決姑丈細節 脫北官員揭「金氏王朝」暗黑內幕
北韓金氏王朝的極權統治手段最近又有新內幕，一名逃亡到南韓的前北韓官員發表新書，揭露北韓權力核心的運作模式，包括金氏家族的私生活，以及震驚世人的血腥處決都一一曝光。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前
高市早苗掀中日震盪！旅日網紅揭扎心事實
[NOWnews今日新聞]日本首相高市早苗有關「台灣有事」、「集體自衛權」的言論，激起北京強烈不滿，中日關係持續緊張，至今未見緩和。經常針砭時政民生、曾在中國微博坐擁800萬粉絲的科普網紅李汀直言，雖...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
鄭麗文唱和中國？喊「2028不一定有和平選舉」 林飛帆回應了
即時中心／潘柏廷、黃彥翔報導中國犯台意圖愈趨明顯，且近日又傳出2027年是侵略的時間點；豈料，國民黨主席鄭麗文昨（20）日專訪宣稱，如果國民黨無法扭轉乾坤，「我認為不一定等得到2028年的和平選舉」，被外界質疑在唱和中國。對此，國安會副秘書長林飛帆今（21）日受訪回應了！針對鄭麗文所言「2028不一定有和平選舉」一事，林飛帆今日下午視察「台灣全民安全指引」視察發放情形受訪則表示，當國際社會都在討論中共對台野心，特別是2027年這個時間，當然不樂見政治人物去應和共軍對台企圖或動作，「我不知道鄭主席所提的言論，影射、暗示什麼？不過我們也期待在野黨能夠攜手合作，不論中央、地方、執政或在野，大家都是同一個國家」。另，媒體也問，日本首相高市早苗的「台灣有事論」引起非常多討論與爭議，中國軍演天數也增加，台灣對於區域和平和安全穩定是否有進一步掌握？林飛帆強調，都有在密切注意中共在黃海相關軍事行動與軍演，對於中共單方面、片面破壞區域現狀，還是再次嚴厲譴責，同時，也對日本表達最高支持。國民黨主席鄭麗文。（圖／民視新聞資料照）他強調，過去這段期間中國對日本騷擾、經濟施壓，都已經被區域友盟國家注意，包括美國駐日大使公開表達對日本政府的聲援與支持，也希望中國不要片面破壞台海及周邊秩序，「答案非常清楚，中共才是區域地緣政治的Trouble Maker（麻煩製造者）」。最後，林飛帆喊話，現在正在做的事情就是，透過所有努力確保台海和平穩定能夠延續，也確保現狀不被單方面破壞，「中共軍演目的很清楚是為軍事及武力擴張，但台灣面對演習、發放全民安全指引，皆是強化我們自己保護，以確保現狀能夠被維繫」。原文出處：快新聞／鄭麗文唱和中國？喊「2028不一定有和平選舉」 林飛帆回應了 更多民視新聞報導非鄭麗文退的！何鷹鹭停職案申訴獲受理 國民黨：暫保中常委職務李明璇稱「不投降不是政府該做的」 林飛帆：不知道暗示什麼想法？台日友好！逾3萬網友瘋轉賴清德「吃壽司」 行動支持水產登日媒民視影音 ・ 1 天前
被陸通緝沒在怕！沈伯洋現身國際法庭喊話台灣人：這是一個長期抗戰
沈伯洋此行是應「國際自由聯盟」（Liberal International）邀請出席會議，他指出，該組織集合來自近百個國家的政黨成員，民進黨亦為其中一員。他在臉書、Instagram與Threads上發布影片表示，身處海牙期間，除了參與討論，也希望透過外交管道讓世界更了解台灣與民主國家的立場...CTWANT ・ 1 天前
看穿中國攻勢本質 產經新聞：想要和平就得支持高市早苗的說法
[Newtalk新聞] 中國本週針對高市早苗在日本國會有關台灣有事與集體自衛權的答詢，採取諸多強硬反應。《產經新聞》論説委員長榊原智稍早撰文指出，中國目前對日攻勢的本質可以被視為對日本國家安全核心要素的「攻擊」。日本正處於十字路口，必須決定能否抵禦這項攻勢並維護和平。 榊原智指出，高市首相並非僅僅在談論行使集體自衛權保衛台灣。她指的是中國可能對台灣實施軍事封鎖，然後武力鎮壓前來解除封鎖的美軍。她是在討論如果美軍遭到攻擊將如何應對。 榊原智說，想想看：台灣距離日本與那國島僅111公里。如果美國軍艦或飛機在日本附近遭到中國軍隊的攻擊，而自衛隊卻袖手旁觀，會發生什麼事？美國民眾和政府將會義憤填膺，日美同盟也將不復存在。即便首相收回言論，同盟的影響力仍會日益削弱。無論如何，日本都將發現自己孤立無援，面對一群反日、擁有核武且好戰的專制國家：中國、朝鮮和俄羅斯。 榊原智說，中國的習近平政權並未放棄以武力併吞台灣。如果被迫考慮除了美軍之外還要應付自衛隊，那麼入侵台灣的難度將會更大。他們之所以對日本發出如此尖銳的威脅，只是因為他們不希望這種情況發生。 即使中國併吞了台灣，也無法保證它會就此停手。他們有新頭殼 ・ 19 小時前