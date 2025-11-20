政院版財劃法出爐！張惇涵：六都成長15% 16縣市平均成長25%

行政院長卓榮泰在副院長鄭麗君、秘書長張惇涵（右）等人的陪同下舉行記者會，說明院版《財政收支劃分法》修正草案內容。 圖：張良一/攝

[Newtalk新聞] 行政院會今（20日）通過政院版《財政收支劃分法》修正草案，統籌稅款、一般性補助款、計畫型補助款加總共1兆2002億，創下歷史新高。行政院秘書長張惇涵對此指出，中央提升對地方的挹注財源，16個地方縣市平均成長25%、六都直轄市成長15%，其中，台北市統籌稅款經過設算，仍是全國最高；新北市土地最大、人口最多，三項補助款的增加數是全國最高。

張惇涵說，在與地方的行政會議中，他針對六都代表有兩個拜託。第一，要支持院版的財劃法，因為「在院版的財劃法的設計之下，做了均衡台灣，但沒有影響六都的城市競爭力，所以懇切希望六都能夠支持院版」。

廣告 廣告

張惇涵提及，以台北市來說，中央沒有忘記台北市的財政努力，所以台北市的統籌稅款經設算，仍會是全國最高；新北市的土地最大、人口最多，經過設算，新北市三項補助款的增加數是全國最高。而桃園是新興發展的國門之都，又是六都裡面最後升格的直轄市，所以一般性補助款和統籌分配款增幅是六都最高；台中市三項合計的增幅會是六都最高；台南市的統籌分配稅款會比今年增加將近一倍；高雄市三項合計的總額是全國最高。

張惇涵強調，政院版的財劃法修法設計均衡了16個縣市，也沒有忘記六都，「我們希望六都能夠繼續成為國家發展的引擎，帶動16個縣市，而16個縣市也會基於自身不一樣的產業模式來支撐國家、支撐六都」。

張惇涵說，在指標設計的考量，上一次行政院長卓榮泰邀集22位縣市首長的會議中，農業縣市的首長表達農業產值應該被納入，這次行政院的公式把農業產值納入了；過去立法院修法，把汙染留在鄉村、營業稅繳到大都會，這一次也把工業人口對地方汙染納入考量，這樣的設算結果讓非六都的16個縣市獲得到中央補助的財源成長幅度比六都還要多，進一步往均衡台灣的道路前進。

最後，張惇涵說，希望離島三縣市也能支持行政院版財劃法，去年12月立法院三讀通過的財劃法，公式錯誤，離島345億分不出去，立法院上周五強行通過的再修版財劃法還沒有修公式，但政院版的財劃法修正案把離島的面積兩倍計算，畢竟離島的建設困難度更高。另外，張惇涵特別呼籲金門縣立委陳玉珍和連江縣立委陳雪生支持院版財劃法，因為金馬鄉親長年呼籲菸酒稅能納入財源計算，行政院這次也放進去了，「行政院版的財劃法對離島鄉親的建設、福利、民生需求更有幫助的」。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

喊話立院不放棄財劃法協商！卓揆：勿讓國家成「財政失速列車」

羅唯仁疑帶走台積電機密去英特爾？ 國發會主委曝：他一年多前已調離核心職務