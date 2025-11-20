政院版財劃法出爐 張麗善喊話行政院：拿出誠意

雲林縣長張麗善呼籲行政院長卓榮泰以「溝通」取代「對抗」。（本報資料照片）

針對行政院提出院版財劃法修正案，雲林縣長張麗善今（20日）表示，盼行政院拿出誠意積極與立法院在野黨團、各縣市政府溝通。如果能達到彌補基本財政收支差額、保障農業縣重要指標，且各縣市統籌分配稅款、一般性補助款、計畫型補助款，不低於114年度的撥配水準等條件下，則樂觀其成。

張麗善指出，上周在野黨再次修正財劃法，卓榮泰院長聲稱將「全面應戰」，執政黨一再指控在野黨「修惡」財劃法，無法掩飾行政院的責任，也無法獲得民眾的支持，行政院應該以「溝通」取代「對抗」。

張麗善表示，行政院提出院版財劃法修正案應尊重上周藍白兩黨通過的第二次財劃法修正案的精神，包括明定中央對地方一般性補助款與計畫型補助款的權責，增訂中央對地方計畫型補助款，補助比率不得低於過去10年同財力級次縣市平均值，地方一般性補助款不得少於修正施行前一年度預算核列數。

雲林縣政府表示，行政院版的財劃法如果能優先彌補基本財政收支差額、保障基準財源，並考量農業縣的重要指標，且個別縣市的統籌分配稅款、一般性補助款、計畫型補助款，不低於114年度的撥配水準，在上述條件都能滿足的情況下，縣府樂觀其成。

雲林縣主張「農林漁牧人口」指標權重應從10％調高為15％、「農林漁牧產值」權重從10％調高為15％，另建議人口數權重從30％調降為20％。

另外，針對先前賴清德總統和行政院長卓榮泰已同意補助114年全運會主場地雲林縣立田徑場12億元，雲林縣府也請中央儘速核撥。

