政院版財劃法出爐 挹注地方破1.2兆元創新高 曝5大修法重點

行政院會今通過院版《財政收支劃分法》修正草案。根據財政部草案內容，中央對地方的補助，包含統籌分配稅款、一般性補助、計畫型補助3項合計除不低於今年，預計整體挹注地方經費也將達1兆2002億元，創歷年新高，其中整體統籌稅款達8213億元，一般性補助將扣除地方自辦事項為1421億元、計畫型補助則2368億元。

目前中央挹注地方財源分為統籌分配稅款、一般性補助及計畫性補助；立院在去年修正財劃法，要求中央要額外釋出4165億元統籌稅款給地方政府，立院日前則再修財劃法，明定一般性補助款不得少於前一年、計畫性補助款不得低於過去10年同財力級次縣市平均。卓強調，不願違法編列預算將「全面迎戰」。

卓榮泰今親自召開記者會，財政部也說明院版修正草案共5項重點，第一，中央挹注地方再創新高，三項合計不低114年水準，院版財劃法將挹注地方1兆2002億元，創歷史新高。

第二，修法後統籌分配稅款規模達8213億元，較114年大幅增加3537億元，因統籌稅款大幅增加，一般性補助將有1080億元回歸地方自辦事項，落實錢權相符。

第三，統籌分配稅款優先彌補基本財政收支差額，地方政府維持常態運作所需支出優先獲得滿足，確保地方財政立足點平等，一般性補助款2501億元中，其中教育、社福及基本設施維持1421億元，其餘1080億元納入基本財政需要額，以統籌分配稅款優先彌補。

第四，公式更公平，指標更均衡，22縣市公式將一致，解決誰分後分問題，整合地方政府多數意見，讓分配更均衡，也考量人口結構、土地管理及汙染防治成本，兼顧城鄉特色及區域均衡發展，同時滿足直轄市、農工縣市需求。

第五，維持計畫型補助款整體規模，地方建設不中斷，財政部說，修法除讓地方財源增加，也兼顧中央財政穩健，計畫型補助款扣除前瞻5期經費到期，維持2368億元補助規模，繼續支持地方軌道等重大公共建設，提升民眾生活品質。

