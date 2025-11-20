政院版財劃法出爐 盧秀燕：盼兩院以民為念 協商成功

政院版《財劃法》20日出爐，台中市長盧秀燕今在議會備詢時表示，地方政府殷切盼兩院以民為念，協商成功，嘉惠地方。（陳淑娥攝）

行政院會20日拍板院版《財劃法》修正草案，根據財政部簡報，院版《財劃法》中，中央對挹注地方上看1兆2002億元，再創新高；修法後統籌稅款規模達8213億元，較2025年增加3537億元。台中市長盧秀燕今在議會備詢時表示，地方政府殷切盼兩院以民為念，協商成功，嘉惠地方。

台中市議會今天市政總質詢，國民黨市議員林霈涵指出，行政院會今天討論院版《財劃法》修正草案，院版《財劃法》中，中央對挹注地方上看1．2兆元，再創新高；整體統籌稅款粗估達8213億元，一般性補助將扣除地方自辦事項1080億元，保留教育、社福及基本設施共1421億元、計畫型補助維持2368億元。

市長盧秀燕表示，今天行政院討論《財劃法》版本，但還需送到立法院審查，地方政府殷盼望兩院以民為念，協商成功，嘉惠地方。

台中市副市長鄭照新今在行政院會中表示，行政院在報告裡面強調地方政府這幾年平均賸餘上升，但他則強調台中年度預算仍短差143億，一般性補助款對台中的減少是雪上加霜。市府期待《財劃法》的版本在立法院有共識後，原本減少的一般及計劃性補助款部分，尤其是軌道建設的部分，能盡快恢復補足，不致使重大建設延宕或停擺。

