政院版財劃法出爐 統籌分配款、一般及計畫補助款合計不低於今年

行政院20日召開記者會，說明院版《財政收支劃分法》修正草案，財政部長莊翠雲(左起)、行政院副院長鄭麗君、行政院長卓榮泰、行政院秘書長張惇涵、主計長陳淑姿出席。(記者羅沛德攝)

〔記者謝君臨／台北報導〕行政院今舉行「財政收支劃分法修正草案說明記者會」。財政部指出，院版財劃法修正草案，不但將整體規模拉到1兆2千億餘元創新高，更保障統籌稅款、一般性補助款、計畫性補助款獲配合計數不低於114年度(舊版)分配水準。預期修法後整體縣市淨增財源及平均增幅均將高於直轄市，財源分配更為合理。

在藍白立委主導下，立法院院會去年12月20日通過新版財劃法，卻因公式計算錯誤等問題，造成345億元統籌分配款無法發放，也讓部分縣市分配款減少。不料，藍白不待行政院提出修法草案，再於14日立法院院會二度通過財劃法修正案。對此，行政院長卓榮泰已明確表示，藍白倉促修法不但未解決問題，反而造成更大問題，且將造成舉債規模超過公債法規定，「我無法接受！」

根據財政部簡報，院版財劃法草案有5大優點：

一、中央挹注地方再創新高，統籌分配稅款、一般性補助、計畫型補助3項合計除不低於114年度，整體共將挹注地方1兆2002億元，再創歷史新高。

二、擴大統籌稅款，錢權合理回歸地方。財政部指出，修法後統籌稅款規模達8213億元，較114年度大幅增加3537億元，也因統籌稅款大幅增加，一般性補助款無須再編列增裕財源，而為落實錢權相符原則，其中1080億元將改回歸地方自辦事項。

三、優先彌補基本財政差額，一般性補助款全設算。財政部表示，統籌稅款將優先彌補基本財政收支差額，地方政府維持常態運作所需支出優先獲得滿足，確保地方財政立足點平等。其中，一般性補助款2501億元，當中教育、社福及基本設施3項設算維持1421億元，其餘1080億元納入基本財政需要額，以統籌稅款優先彌補。

四、公式更公平，指標更均衡。財政部指出，院版財劃法讓22市縣公式一致，解決直轄市跟縣市長年以來誰先分後分的問題；並考量人口結構、土地管理及污染防治成本等因素，兼顧城鄉特色及區域均衡發展，同時滿足直轄市、農業及工業縣市需求。

五、維持計畫型補助款整體規模，地方建設不中斷。財政部表示，院版財劃法除讓地方財源增加，也兼顧中央財政穩健；計畫型補助款扣除前瞻5期經費到期，維持2368億元補助規模，繼續支持地方軌道等重大公共建設，提升民眾生活品質。

