政院版財劃法出爐 綠：兼顧城鄉負責任方案

（中央社記者林敬殷台北20日電）行政院會今天通過院版財劃法修法，民進黨立法院黨團書記長陳培瑜表示，政院所提院版財劃法修正草案，在不犧牲國家整體財政穩健的前提下，大幅增加地方財源，這是一個兼顧城鄉、負責任又可長可久的方案，對地方建設與人民生活都有實質幫助。

立法院會14日再度修正財劃法，行政院今天也提出院版財劃法修正草案，盼達成國民生活品質更均衡、水平（城鄉）分配更公平、中央地方夥伴關係更提升、垂直（錢權）分配更合理、地方自治更強化等5大目標。根據草案，中央挹注地方將創新高，達新台幣1兆2002億元，草案將送立法院審議。

陳培瑜下午受訪表示，財劃法吵了一大圈，人民其實只在乎一件事，錢到底有沒有用在地方、用在人民身上，還是被拿來當成政黨鬥爭的籌碼。

陳培瑜說，行政院今天提出的院版財劃法修正草案，因為是在不犧牲國家整體財政穩健的前提下，大幅增加地方財源，讓中央給地方的錢不只「不會變少」，還能「更穩定、更公平」，並透過擴大統籌分配稅款、優先彌補基本財政差額，讓財政較弱的縣市可以被照顧到。

陳培瑜指出，更重要的是，22縣市用同一套公式計算，兼顧人口老化、土地管理、污染防治等不同成本，真正做到城鄉均衡，而不是政治分配。這是一個兼顧城鄉、負責任又可長可久的方案，對地方建設與人民生活都有實質幫助。

陳培瑜表示，她要呼籲藍白兩黨，坐在立法院的每一刻拿的都是人民薪水，立委所做的每一個決定，影響的是全國22縣市的孩子、長輩與勞工，不是某一個政黨的勝負。

陳培瑜說，立法院長韓國瑜常說要「讓人民過好日子」，那就請韓國瑜扛起國會議長的責任，不要再放任朝野在程序上互相消耗，而是要求藍白立委回到理性討論，停止把財劃法當成政治表演；院長一句話，可以讓國會走向協商，也可以讓國會繼續亂下去。（編輯：林克倫、林興盟）1141120