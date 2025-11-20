政院版財劃法出爐 苗縣府：未見試算難掌握影響

（中央社記者管瑞平苗栗縣20日電）行政院會今天通過院版財劃法修正草案，中央挹注地方經費上看新台幣1兆2002億元。苗栗縣政府財政處表示，因目前尚未公布依院版公式試算後可獲配金額，暫無從掌握實際影響。

根據行政院版財劃法草案，中央對地方的補助，包含統籌分配稅款、一般性補助、計畫型補助3項合計除不低於今年，預計整體將挹注地方1兆2002億元，創歷年新高。草案將送立法院審議。

苗栗縣政府財政處透過新聞稿指出，院版財劃法攸關未來地方政府的財政自主與發展均衡，中央若先行公布各縣市依院版公式試算的獲配金額，將有助各界理性研議公式的合理性，並確保修法過程的公開透明。

縣府表示，因目前中央尚未公布依院版公式試算後，各縣市政府可實際獲配的金額與增減情形，導致地方無從掌握實際影響，若在資訊不完全的狀態下倉促審議，恐造成地方誤解或資源分配爭議。

縣府建議中央，應以資訊公開為前提，讓修法討論建立在透明與信任之上，共同打造兼顧公平與效率的財政分配制度，使財劃法真正成為促進地方發展與國土均衡的關鍵法案。（編輯：張銘坤）1141120