政院版財劃法出爐 藍營陷兩難…擬採拖字訣
中南部、離島分配款將大增
在野黨兩度修正財政收支劃分法後，行政院版本廿日出爐，立法院本周二程序委員會將決定是否排入周五院會議程，各界關注藍白是否會擋案。據了解，由於政院版對中南部、離島分配款可能大增，藍營內部陷入兩難，可能採拖字訣應對；民眾黨團確定要退回政院版本，但是在程委會或周五院會提異議，尚未討論。
執政黨明天展開沙盤推演
政院版財劃法即將進入立法院審查程序，民進黨政府明天的行政立法會報，將與綠委展開沙盤推演，討論未來攻防方向。民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱呼籲，雖然民眾黨揚言退回院版財劃法，但懇請國民黨立委，一而再、再而三的政治修法，無法使地方受惠，中央與地方合作，才是全民之福。
行政院長卓榮泰昨天也表示，院版財劃法希望能落實總統「均衡台灣」重大理念，讓各市縣及離島皆能均衡發展，而非僅著重六都；同時更合理分配中央與地方事權、更強化地方自治精神，並提升中央地方夥伴關係。
政院財劃法新版本出爐後，朝野展開新攻防。民進黨一名立委透露，財劃法由副閣揆鄭麗君主責，民進黨立委們也疾呼修法要有說服力，政院版規模略高於藍白第一次修正的版本，中央展現誠意，也讓在野黨不容易一口回絕。
該綠委說，政院版財劃法雖然第一時間被在野黨打回票，但評估以此版本為基礎的闖關有空間，從藍白反彈力道相對克制看來，財劃法爭議已看見一道曙光。
由於政院版財劃法對中南部、離島縣市分配款可能會大增，也讓藍營內部陷入矛盾。一位藍委說，若政院版財劃法於院會一讀付委，接下來無論是委員會審查、院會表決，等於全數國民黨立委都要表態，藍委將陷入兩難，且院版財劃法要實施，也是二○二七年的事，不如先以拖待變，以議事規則先行擱置。
立法院本周決定是否付委
藍營人士表示，院版財劃法送入立院後，可於周二程委會封殺，但也可於周五一讀付委時提出「復議」擱置，因為要先看政院是否對十四日立院通過的財劃法提出覆議，在野不可能讓政院羞辱，還唾面自乾，擱置不代表不處理，也讓二○二六年要參選百里侯的藍委有迂迴空間。
民眾黨立委林國成說，民眾黨團立場很明確就是要退回政院版，只是在哪一個程序提異議，黨內尚未討論，但他認爲周五院會比較有可能。
政院下周一再揪綠委談財劃法 「規模更大」讓在野無法拒絕
行政院已提出財劃法修法草案，朝野角力戰場將回到立法院。據了解，政院提出政院版財劃法時，內部溝通結論就是「中央總釋出規模要...聯合新聞網 ・ 7 小時前
政院版財劃法想插隊 藍白不允
記者王超群∕台北報導 行政院長卓榮泰二十一日表示，希望立法院盡快排審政…中華日報 ・ 1 天前
綠營看政院版財劃法…南部錢變多 救鬆動鐵票
行政院長卓榮泰針對財劃法喊出「全面迎戰」後，隨即送出財劃法修法版本。民進黨人士評估，藍白版本財劃法「重北輕南」情況嚴重，政院版本導正此狀況，有助於緩解二○二六年南部鐵票鬆動；但本來就選情艱困的台北市、新竹市因財源減少，選情恐怕雪上加霜，另外卓榮泰稱新北市財源增加，但目前比較基準未明，也讓新北綠營觀望中。聯合新聞網 ・ 7 小時前
