政院版財劃法出爐 陳玉珍：菸酒稅回歸金馬是遲了25年的正義

行政院會今（20）日通過院版《財政收支劃分法》修正草案，預計透過統籌分配稅款、一般性補助及計畫型補助三大項目，整體挹注地方經費將達1兆2002億元。行政院秘書長張惇涵特別提到，院版財劃法有將離島面積兩倍計算，並將菸酒稅納入財源，呼籲金門及馬祖兩位立委支持。對此，國民黨金門籍立委陳玉珍表示支持菸酒稅回歸金馬，但也期待能將「統籌分配稅款的2.5％分給離島」納入院版中，以加速離島建設。

國民黨立委陳玉珍。（資料照／中天新聞）

陳玉珍指出，行政院版將離島土地面積及人口數採兩倍計算，雖有照顧離島之意，但這並非創舉。她表示，根據財政部於民國88年6月制定的「中央統籌分配稅款分配辦法」，就已經將離島鄉（鎮、市）的土地面積及人口數以兩倍計算，該辦法至今已實施25年。

對於院版中「課徵自金、馬兩縣的菸酒稅80％回歸金馬」的條款，陳玉珍表示，這是她一直以來主張的內容，本質上只是將金門創造的財源歸還金門。她解釋，當年台澎金馬加入世界貿易組織（WTO）後，金門酒廠從公賣制度轉型為公營事業，導致其需繳納菸酒稅、營業稅、所得稅等稅負，而非僅需繳付公賣利益，造成金門縣庫收入短少。當時行政院曾承諾透過財劃法修正彌補金門的稅收損失，如今行政院願意履行這項遲了25年的承諾，她認為「猶時未晚」。

行政院秘書長張惇涵。（資料照／中天新聞）

針對行政院提出各縣市的統籌分配稅款、一般性補助款及計畫型補助款合計不會低於114年度水準的說法，陳玉珍質疑，對金門等離島縣而言，這個114年度的水準是否包括尚未分配的三離島統籌分配稅款？她強調，若要以114年度補助水準作為分水嶺，應該將原本尚未分配給離島三縣的統籌分配稅款納入基準，才是正確做法。

行政院推出政院版的財劃法修正案。（圖／報系資料照）

陳玉珍最後呼籲行政院應「讓數字說話」，清楚告知國人行政院財劃法版本實際分配給每個縣市的金額，讓各直轄市及縣市政府明確了解各自能從中央獲取多少補助。她特別強調，金門最期盼的是能將「統籌分配稅款的2.5％分給離島」納入院版，如此才能讓離島三縣擁有更多自主財源，投資在離島整體軟硬體建設上，促進離島更健全的發展。

