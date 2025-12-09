政院版財劃法可多撥1800億元當地方自主財源 卓揆：遺憾立院不接受

行政院長卓榮泰。(記者廖家寧攝)

〔記者廖家寧／台北報導〕行政院長卓榮泰今出席「2025行政院長與商業領袖座談會」時表示，立法院日前通過的新版《財政收支劃分法》(財劃法)，計算方式恐導致345億元無法分配，長期下來導致「富的越富，窮的沒有辦法變好」的失衡狀況。如果依照政院版財劃法，中央不僅不會違法編列預算，還可多釋出逾1800億元作為地方自主財源，同時中央給各地方政府的統籌分配稅款、一般性補助款及計畫型補助款3項加總金額，也會比今年多，但令人惋惜的是，立法院並未接受政院版《財劃法》。

卓榮泰表示，國家本就是一體，但近期有些立法院通過的法案，行政院要執行有所困難，日前立法院通過財劃法再修正版，將從原本舉債約3000億元，再多舉債約2600億元，舉債額度占比高達17.1%，超過《公共債務法》法定債限15%。行政院如果依據此編列預算，將成為違法編列預算的政府，同時這部預算案也是一項違法的預算。行政院已針對再修正版《財劃法》提出覆議案，但仍遭立院否決。

卓榮泰試問在場商業領袖代表，如果公司董事會或股東會通過一項違反《公司法》、《證券交易法》或《商業會計法》的規定，並要求公司據以執行時，各該公司負責人該如何執行、是否會執行，還是會尋求其他救濟方式？

卓榮泰進一步指出，去年立法院通過新版《財劃法》修正時，當時行政院在覆議理由書上就指初立院倉促修法恐衍生的問題，包括公式錯誤將導致統籌分配稅款有345億元無法完全分配，再者是事權沒有隨錢調整，地方政府獲得更多統籌分配稅款，但沒有一併調整事權分擔，原屬地方自治事項仍由中央補助，導致錢分配至地方、負擔卻還留在中央，甚至地方分配不公平，城鄉差距拉大，「富的越富，窮的沒有辦法變好」。

談及地方財政是否真的不好？卓榮泰指出，2012年各地方政府財政整體短絀589億元，但到了2024年，整體賸餘已達818億元，地方政府並無急迫的財政缺口。同時，過去十多年來，中央對於許多地方重大公共建設、軌道建設、教育及社福支出等，都給予大力支持與補助，而若依照現行立法院通過的再修正版《財劃法》，將大幅削弱中央政府支持地方的能力，甚至地方出事有天災，都是中央在支持，「中央政府只是期待有一個可以調節地方財政盈虛的能力，而不是要集權。」

卓榮泰強調，按照政院版財劃法，中央不僅不會違法編列預算，還可多釋出逾1800億元作為地方自主財源，並將部分地方自治事項回歸地方辦理，同時，中央給各地方政府的統籌分配稅款、一般性補助款及計畫型補助款3項加總金額，也會比今年多。但令人惋惜的是，立法院並未接受政院版《財劃法》。

