政院版財劃法可挹注地方逾兆元 張善政：跨出多年重要一步

針對財劃法政院版，桃園市長張善政表示，現在行政院願意提出自己的版本，相信是一個很好的進展。（姜霏攝）

行政院會20日討論、通過院版「財政收支劃分法」修正草案，中央對挹注地方上看1兆2002億元。桃園市長張善政表示，幾個月前去行政院時，呼籲行政院要提出自己的版本，那時候行政院持否定的態度，說要讓立法院修法，到現在行政院願意提出自己的版本，相信是一個很好的進展。

張善政指出，財劃法政院版應該是要把過去財劃法的缺點改善，過去不管是農業、工業對於國家貢獻，應該有納入分配的指標裡面，這是很好的一步。至於分配的細節，到底各個縣市因為財劃法造成金額有什麼影響，還要進一步評估，不過基本上是好的方向。

張善政也說，所有縣市要不分藍綠應該要一起來協助行政院，有不完美的地方要踴躍提出意見，期待行政院虛心接受各個縣市提出的意見，讓這麼多年沒有修法的財劃法能夠精益求精，當然一定還有改進空間，但突破這個關卡後，能夠讓財劃法越來越好。

