政院版財劃法可望付委？ 綠委曝韓國瑜找兩藍委與財長協商。
行政院長卓榮泰20日拍板政院版《財政收支劃分法》修正草案，據指挹注地方經費將達1兆2002億元，創歷年新高，但相關計算公式不明，外界關注此版本能否如期交付立法院財政委員會審查。民進黨立院黨團書記長陳培瑜今（22日）透露，立法院長韓國瑜昨找藍委賴士葆、林思銘與財政部長莊翠雲、行政院秘書長張惇涵交換意見。
陳培瑜今在臉書發文，行政院版本的財劃法20日已經送進立法院，等待下週二（25日）的程序委員會通過，一旦確定可以付委審查，那行政院與立法院之間對於院版財劃法的討論就有機會正式展開。
她認為，對於韓國瑜而言，兩院如果可以因此開展正向對話，不僅國家財政問題有解，朝野之間的矛盾更有可能因此更見新的契機。
她透露，在卓榮泰針對財劃法遞出的橄欖枝後，韓國瑜也以善意回應，主動邀請國民黨內號稱最熟悉政府財政運作的兩位立委—賴士葆、林思銘，在昨天（21日）早上與財政部部長、行政院秘書長先行交換意見。
陳培瑜說，包括韓國瑜院長、財政部長、行政院秘書長、賴士葆委員、林思銘委員、柯建銘總召，鍾佳濱委員和她都在場。
陳培瑜表示，在這場由韓國瑜院長協調主持的會議中，兩位在野黨財政立委也表現出對於院版財劃法的肯定，並且進一步要求財政部要再進一步給出各縣市所能分配的數字。行政院也第一時間答應下週會將試算數字先給兩位委員。
她進一步爆料，韓國瑜在這場會議中，更主動提起：等行政院版本的財劃法付委後再併同國民黨的離島公式調整條文一起討論，會是更適當的做法。
當時，陳培瑜心裡想：「韓國瑜院長應該真的是看懂國民黨版本財劃法的困境了！併同討論不僅是救了國民黨版的公式荒謬錯亂，更是為國家整體財政危機找到了一線曙光⋯⋯！」於是她開始期待在當天稍候即將展開的朝野議程協商中，可以聽見韓國瑜對此的主張；並展現立法院長中立客觀的立場、協調溝通的能力。畢竟韓國瑜的前輩是王金平，面對朝野政黨之間的衝突，都必須以國家利益為優先，積極調和，讓共識最大化。
不過，陳培瑜提到，用結果來看，國民黨和民眾黨在昨天還是堅持表決通過財劃法調整公式的補破網條文，他們當然一如既往的沒有承認去年12月的修法錯誤，還厚顏無恥的在三讀後鼓掌叫好。所以她對於韓有機會、有能力主持院會的期待落空了。不知道韓國瑜對於自己給予卓榮泰的承諾、下週二程序委員會是否能夠順利通過行政院版財劃法的問題，是否也開始頭痛了？
陳培瑜揣測，還是，韓國瑜更頭痛的其實是國民黨團在過去的三個會期中，只能由傅崐萁主導議事進程，甚至整個黨團都只能聽命於傅崐萁，而韓國瑜只能被晾在一旁，無力可回天？就連昨天韓國瑜安排了會議，也在議程協商中提出建議，但根本不被傅崐萁採納，不正是徹底體現了誰才是權力領袖。也就是說，沒有傅崐萁的點頭，韓國瑜對內對外何來話語權？就算找了賴士葆這位最資深的財政立委來，又有何用！
陳培瑜認為，國民黨在立法院內的權力分配與風向，是他們自己的家務事，但是對於國人來說，更重視的是在國家各項政策推動下，每一個受到影響的國人其權利必須要被重視與尊重，而她個人認為這正是朝野立委在這個會期最重要的事情之一。
陳培瑜要公開呼籲在野黨共同為國人謀福利，以行政院版財劃法為藍本，理性討論，讓國家財政回到正軌。畢竟所有執政地方縣市政府的主計也都與中央主計開了多次的討論會議，也已經完成聚焦。
