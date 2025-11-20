政院版財劃法將挹注地方1.2兆 蔣萬安：告知具體分配多少才能討論

行政院20日提出政院版財劃法草案，預計整體挹注地方經費將達1兆2002億元。台北市長蔣萬安表示，行政院版並未告知地方政府具體會獲配到多少的分配稅款及一般性補助款，中央須提供具體的數字，才能有後續討論的基礎。蔣萬安強調，只要能夠對於地方政府財源挹注，能夠持續讓推動各項建設，他希望能進一步與政院理性溝通。（郭吉銓攝）

行政院20日提出政院版財劃法草案，預計整體挹注地方經費將達1兆2002億元，創歷年新高。台北市長蔣萬安今日出席活動表示，行政院版本在邀集地方政府的院會中，並未告知地方政府具體會獲配到多少的分配稅款及一般性補助款，他認為中央須提供具體的數字，才能有後續討論的基礎。蔣萬安強調，只要能夠對於地方政府財源挹注，能夠持續讓推動各項建設，也希望能進一步與政院理性溝通。

蔣萬安表示，今早市府才收到行政院院會開會的會議資料，由副市長李四川代表他出席行政院院會。在會議中看到的版本，行政院並沒有告訴各地方政府，依照版本內容究竟具體會獲配到多少的分配稅款以及一般性補助款，「可能還是需要中央提供具體的數字，我們才能夠有後續討論的基礎。」

蔣萬安指出，依行政院的版本，相關事權的分配都是接下來需要再進一步的溝通以及說明，但無論如何，市府都希望透過理性的溝通跟討論，對地方政府財源的挹注、財源永續以及持續推動各項地方建設有幫助。

媒體追問，行政院秘書長張惇涵表示，中央沒有忘記或無視北市的財政努力，因此北市統籌稅款仍是全國最高。對此，蔣萬安回應，現在都還不清楚，因為政院今天早上才提供修法版本的內容。

蔣萬安說，究竟各地方政府會實際獲得多少具體的經費數字，會獲得多少的統籌分配稅款、一般性補助款、還有計畫型補助款會不會有影響，「這些可能都要等行政院更進一步的說明，因為在行政院版本內容有很多概念跟過往不一樣」，可能都還要請行政院跟地方政府再進一步溝通。

至於政院版目前看來是否往好的方向走？蔣萬安強調，只要能夠理性溝通、能夠說明清楚，接下來在立法院審議，也需要看立法委員他們針對政院版會提出什麼樣的疑慮，只要政院能夠充分解釋各地方政府或是立法委員的疑慮，能夠對地方政府財源的挹注有幫助，能夠持續讓推動各項的建設，包含軌道建設、社福教育，他當然希望能夠進一步跟行政院理性溝通。

