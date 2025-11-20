政院版財劃法將送立院審議 卓揆：做不到編違憲預算

政治中心／綜合報導

行政院版本財劃法今天出爐，將盡速送交立院審議，卓揆強調院版可以降低重北輕南與縮短城鄉差距，讓縣市分配更公平，批藍白日前逕付二讀的版本，是逼政府違法舉債或砍其他預算，政院絕不接受違憲法律與編違憲預算，桃園市長張善政肯定方向正確，台北市長蔣萬安則喊話理性溝通。

行政院長 卓榮泰：「協商未到根本絕望，絕不放棄協商，但是要逼行政院接受違憲違法的法律，執行違憲違法的法律，編定違憲違法的法律，行政院做不到，國人也不容許，這是我們的底線。」

卓揆強調不會接受違憲法律，也不會編列違憲違法預算。（圖／民視新聞）"絕不會編違憲預算"，行政院長卓榮泰話說的重，針對的是藍白先前未經充分協商，就逕付二讀的財劃法。

行政院長 卓榮泰：「若是不違背舉債上限，15%的公債法規定，我們就要自己砍掉我們的明年的中央政府總預算，國防預算可以砍嗎?科技發展的預算可以砍嗎?外交預算可以砍嗎?我們對中小微企業的協助，我們對治水的經費，四年一千億可以刪減嗎?」

直言按照在野修法版本，政府要嘛違法舉債，要嘛排擠其他預算，要解決當前困境，只有政院版做得到。

在野黨先前未經充分協商，就將財劃法逕付二讀，再度引發爭議。（圖／民視新聞）行政院長 卓榮泰：「營業稅我們由舊法的40%，調整到現在院版的85%，土增稅全歸地方所有，菸酒稅扣除分成之後全數釋放(給地方)，我們會淨釋出1871億(地方自主財源)，這個比新版財劃法還要多。」

強調政院財劃法版本，才能降低重北輕南與縮短城鄉差距，達到"公平分配"，北桃兩位市長都持肯定態度。

桃園市長 張善政：「基本上這方向是好的方向，所有的縣市不分藍綠，都應該一起來協助行政院。」

台北市長 蔣萬安：「只要能夠對於地方政府財源挹注有幫助，能夠持續讓我們推動各項建設，希望能夠進一步來跟行政院，來理性溝通。」

行政院長 卓榮泰：「(六都代表)對行政院能夠在此時，提出院版的財政收支劃分法，是持正面的態度，今天雖然沒有把每一個縣市的數字說明，但是我們已經把指標說明清楚，這應該是一套合理的、穩健的財政收支劃分法。」

喊話再喊話，盼朝野一起支持院版財劃法，讓國家財政回到正軌。

