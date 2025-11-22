政院版財劃法將送立院 卓榮泰喊話盼獲支持
行政院會20日通過政院版財劃法修法草案，行政院長卓榮泰今天(22日)表示，期盼立法院支持政院版財劃法，延續賴清德總統「均衡台灣」的發展理念，強化地方自治精神，提升中央跟地方的夥伴關係。
朝野因財劃法修法攻防不斷。行政院版本20日出爐，草案將送立法院審議。
行政院長卓榮泰22日出席「台61線快速公路新北市-苗栗縣路段平交路口改善工程-新北段」動土祈福典禮。
卓榮泰致詞時表示，政院近期提出財劃法，首重國家均衡發展，提升中央地方夥伴關係，他說：『(原音)中央地方充分地合作，我們才能將軌道、高速公路、快速道路、醫療、文化全部的建設起來。這也是我們最近行政院所提出的中央財政收支劃分法，讓中央有能力來調節各縣市的所需，讓縣市也有自己充裕的自主財源，能夠來決定自己縣市該有的建設方向，希望以後中央地方就是朝這個共同的方向來發展。』
卓榮泰也向新北市喊話，根據政院版財劃法，以人口數、土地面積計算，新北市的統籌分配稅款跟一般性補助款，增加數將是六都最高。
他進一步指出，政院希望全台22個縣市能均衡發展，而不是將資源、發展重點集中在六都，延續賴清德組統強調「均衡台灣」的精神。他期盼爭取立法院支持，重新審視政院版的財劃法，讓國人生活品質平均、中央與地方權責合理分配、強化地方自治精神，以及提升中央跟地方的夥伴關係。
