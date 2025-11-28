政院版財劃法彰化少27億 洪榮章：彰化立委應捍衛地方財源

爭取彰化縣長國民黨提名的洪榮章公開呼籲彰化縣選出來的立委，應優先捍衛地方財源，而非支持讓地方被扣分的版本。 圖：洪榮章競選辦公室/提供

[Newtalk新聞] 彰化縣政府試算行政院版《財政收支劃分法》後發現，明年總預算反而還比今年總預算減少27.17億元。爭取彰化縣長國民黨提名的洪榮章表示，彰化向來恪守財政紀律，對表現優異的地方政府，預算撥補應該只能多不能少；他也公開呼籲彰化縣選出來的立委，應優先捍衛地方財源，而非支持讓地方被扣分的版本。

洪榮章指出，民進黨立委陳素月竟以「均衡台灣」為由，公開支持政院版《財劃法》，但卻避談最關鍵的事實─同一份行政院版本，經彰化縣政府試算，卻反讓彰化縣明年分配到的普通統籌、一般性補助款及計畫型補助款，比今年減少27.17億元。

洪榮章指出，彰化縣是全國第一大縣，有 121 萬人口，跟縣民有關的食衣住行，樣樣都要做、樣樣都不能少，建設需求比任何縣市都更加急迫，若未來財源成長太少，許多已經等待多年的建設進度都將被迫放慢。《財劃法》修正攸關地方建設，中央不能只談整體補助成長，卻忽略地方真正需要的，是「明確的數字」、「清楚的公式」、以及「能長期規劃的財源」，否則建設無法延續，民生將因人設事。

洪榮章表示，王惠美縣長上任後努力先把財政站穩，把債務從264億，減債至約40億，減債金額穩居非六都之冠；清償短債、努力把長債努力減到最低，都是因為彰化建設要前進，要爭取中央補助款，地方也必須拿得出配合款。

洪榮章說，希望《財劃法》能更貼近地方的實際需求，他也公開請求陳秀寳、黃秀芳、謝衣鳯和陳素月等彰化縣選出的立委，都能在國會把關此法案的修正，為彰化爭取更多補助款，不要只看到中央執政顏色就慷彰化縣民之慨，顧中央不顧地方，讓彰化在既有的努力基礎上，能獲得推動建設所需的關鍵支持，持續美好的篇章！

