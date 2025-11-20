政院版財劃法拍板 李四川提議：中央地方「權」分清楚

行政院會20日拍板政院版《財劃法》修法草案，預計整體挹注地方經費將達1兆2002億元，創歷年新高。 台北市副市長李四川受訪指出，他肯定《財劃法》修正，建議利用這個機會，除了錢以外，權也能畫分清楚，讓地方歸地方、中央歸中央。 （張珈瑄攝）

行政院會20日拍板政院版《財劃法》修法草案，預計整體挹注地方經費將達1兆2002億元，創歷年新高。 台北市副市長李四川也出席行政院會，他下午受訪指出，早上財政部才把條文給市府，需再詳細研讀消化，他也肯定行政院長卓榮泰跟財政部長莊翠雲敢提出《財劃法》修正，他建議是不是利用這個機會，除了錢以外，權也能畫分清楚，讓地方歸地方、中央歸中央。

李四川今天下午出席北市都委會前受訪指出，現在各個縣市裡面最重要的是，政院版《財劃法》中， 各縣市在民國116年的統籌分配款，包括一般補助款、計畫型補助款，到底有多少錢，不過因為財政部早上才把所有《財劃法》簡報跟條文列給市府，所以六都裡面所有去行政院會的副市長，大概都是早上才拿到這些資料，所以有必要回去再詳細地研讀； 大概包括財政部、各縣市都來不及去計算，也讓市府消化一下，才能就《財劃法》 本身狀況去做反應。

李四川表示，早上也跟行政院長卓榮泰跟財政部長莊翠雲說，他103年當行政院祕書長就在談《財劃法》修正，這次行政院跟財政部趕拿來這版《財劃法》，他也給予很高的肯定，不過因為所有地方政府必須對市民、議會交代，所以當然會有不同意的聲音；當初為什麼《財劃法》一直修不好，最大原因就是餅就這麼大，各縣市誰的那塊餅被拿走都不高興，分到的人也不高興，因為為什麼分那麼少，所以永遠都沒有辦法滿足所有人。

李四川說，希望先把錢做詳細計算，最重要的除了錢跟權以外，是不是利用這個機會，有關地方自治項目就回歸讓地方去處理，因為權已經給中央了，責任也給中央，權利也中央；他舉例，像捷運計畫補助砍掉75％，是不是計畫還要再報給中央、要再等2、3年，3年前蓋一個房子1坪差不多11、12萬，3年後1坪25萬，現在爭著錢，但是浪費物調，錢就無形中浪費掉、效率也不好。所以中央跟地方除了錢以外，權是不是也能畫分清楚，讓地方歸地方、中央歸中央，責任也就能夠畫清。

