政院版財劃法拖9年 在野痛批中央劫掠地方財源

行政院提出院版《財劃法》修正草案，遭國民黨與民眾黨強烈抨擊。在野黨指控主計長陳淑姿近日表態要提覆議、釋憲，形同踐踏民意，且院版修法表面精算，實際是掠奪地方財政，讓中央集中更多資源。在野黨並批評行政院長卓榮泰未依法編列預算，如今又以錯誤數字誤導民眾。

行政院長卓榮泰。（圖／行政院提供）

行政院長卓榮泰20日下午與立法院長韓國瑜會面，針對行院版《財劃法》與總預算案等議題進行意見交換。國民黨團書記長羅智強表示，陳淑姿上周五在立法院備詢時，揚言要以覆議、釋憲方式反制國會已三讀通過的《財劃法》修正案，擺出與國會全面對抗的姿態，這種作為根本是在踐踏民意、毀憲亂政。羅智強強調，行政院是否願意與國會好好溝通、共商國是，全看卓榮泰如何決定。

立法院長韓國瑜。（圖／韓國瑜臉書）

國民黨立委許宇甄批評，行政院拖延9年後，提出的《財劃法》修正草案竟然只是經過政治包裝的舊版本。許宇甄指出，卓榮泰強調「3項款項合計不低於114年度」表面上看似釋出善意，實際上卻迴避了分配不公的核心問題。她認為院版的精算其實是在劫掠治理良好的縣市財政，讓中央掌握更多資源，未來這些資源是否會被用於選舉綁樁基金、政策宣傳預算或外交、軍購支出，且分配結構長期偏向民進黨執政縣市，賴政府應該說清楚。

國民黨立委許宇甄。（圖／許宇甄臉書）

許宇甄進一步質疑，卓榮泰宣稱院版優於去年12月立法院版本，若真是如此，是否代表行政院過去一直在阻撓改革、遲遲不提出版本，目的只是為了掌控財源、壓制地方？國民黨立委柯志恩也表示，《財劃法》政院版終於公布，但政府明明可以從容處理改革，卻選擇拖泥帶水、拖到最後一刻。柯志恩認為，如果行政院願意更早提出版本、減少政治算計，是否就能降低朝野對立？

民眾黨立院黨團則痛批，卓榮泰未依法編列經立法院三讀通過的預算在先，如今又以錯誤數字矇騙國人。民眾黨認為院版修法背離立法院修訂的美意，是開民主倒車的行為，將提出具體作為，反制行政院毀憲亂政的作為。

