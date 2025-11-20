政院版財劃法拿掉離島保底2.5％ 金門縣府：極力主張爭取

行政院會今日拍板院版《財劃法》修正草案，不過今年3月21日公布之新版財劃法第16條之1「明定普通統籌稅款2.5％分配離島之計算公式」遭砍掉，金門縣政府表示將極力主張爭取，以符合財劃法精神。(于家麒攝)

行政院會今(20)日拍板院版《財劃法》修正草案，中央對地方挹注上看1兆2002億元創新高，修法後統籌稅款規模達8213億元，較2025年增加3537億元。不過今年3月21日公布之新版財劃法第16條之1「明定普通統籌稅款2.5％分配離島之計算公式」遭砍掉，影響金、馬、澎三縣額度甚鉅，對此，金門縣政府表示將極力主張爭取，以符合財劃法精神。

金門縣政府表示，離島是弱勢中的弱勢，財政部擬具財劃法分配指標，其中基本建設指標做了很大的變動，離島三縣卻很難從中獲得分配款，建議草案應確保離島三縣統籌分配稅款之額度，將今年3月21日公布之財劃法第16-1條「有關可供分配款項百分之2.5分配離島三縣之規定納入，以符合財劃法「調劑盈虛」之精神。

另金門縣政府也認同行政院所提「中央及地方事權劃分應符合中華民國憲法增修條文及地方制度法」，縣府指出，金門承接了精省後許多原屬省主辦之業務如自來水、農試所、畜試所、水試所及林務所等應全數歸還中央主辦，又金門大橋後續維護、管理及養護等事項應比照新北市淡江大橋、屏東縣內鵬灣跨海大橋及澎湖縣澎湖跨海大橋由中央管理，以符合公平原則。

縣府最後提出，金門縣編制員額長期被低估，以金門縣人口數、土地面積跟相近的縣市相比，編制員額少735人至2510人，縣內以約用人力提供服務卻必須自行負擔人事費。中央應增加離島編制員額，未增加前中央應同意離島縣將這些人力列入基準財政需要額。

