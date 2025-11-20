政院版財劃法挹注地方逾1.2兆 屏縣府：有較多共識的版本

行政院會20日通過院版《財政收支劃分法》修正草案，對此，屏東縣政府稍早表示，「終於出現取得較多共識的版本」，希望盡快討論通過真正公平、合理的《財劃法》。（謝佳潾攝）

行政院會20日通過院版《財政收支劃分法》修正草案，預計整體挹注地方經費規模將達1兆2002億元，對此，屏東縣政府稍早表示，相較立院版中央補助計畫的不確定性，政院版不僅有利地方持續推動規畫好的政策，更確保未來重大建設的計畫型補助不中斷，「終於出現取得較多共識的版本」，希望盡快討論通過真正公平、合理的《財劃法》。

針對《財劃法》爭議，屏縣府指出，立法院通過的版本水平分配不均，分配公式偏重人口及營業額指標，且未將人口結構、產業等差異納入考量，未能符合財劃法均衡區域發展意旨，反而擴大城鄉差距，且又規定一般性補助不能減少，進一步限縮中央調節地方財政的能力，對有多項重大建設待推動，仰賴中央財源支持的本縣極為不公。

所幸行政院在蒐集多方意見後，制定更為嚴謹和合理的分配機制，並給予地方足夠的保障，縣府說，統籌分配稅款、一般性補助、計畫型補助3項合計不低於民國114年水準。

屏縣府說明，新公式優先彌補基本財政差額，確保地方財政立足點平等，新的水平分配指標兼顧地方財政努力和基本建設需求，不再過度偏重營業額指標，將屏東縣訴求的農林漁牧產值與就業人口放入，讓農業縣市在產業上的努力也能被看到。

屏縣府進一步表示，政院版也細化了土地面積和人口指標，給予管理維護成本較高的農牧用地、以及需要更多照顧的老年人口或14歲以下幼年人口加權，應對行政院均衡地方發展的努力給予肯定。

至於事權分配上，屏縣府也肯定道，行政院說明統籌款內基本財政需要額和其他中央補助款的架構和項目類型，讓之前新版財劃法公布後中央補助計畫的不確定性終於有比較明確的指引，政院版恢復計畫型補助規模不僅有利地方持續推動規畫好的政策，更確保未來重大建設的計畫型補助不中斷。

「終於出現取得較多共識的版本！」屏縣府強調，《財劃法》自113年底立法院倉卒通過修法至今，影響中央和地方財政的穩定，造成太多混亂，影響遍及各層面，而今政院版出爐，希望各方能以此為基準，站在提升人民福祉，均衡地方發展的考量上，盡快討論通過真正公平、合理的財劃法。

國民黨籍屏東縣議員陳揚則表示，對於中央提出的新版制度，他尊重改革方向，但屏東確實有幅員廣、農漁業多、偏鄉服務成本高的特殊需求，這些在公式中應該被看見。

