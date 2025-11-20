政院版財劃法挹注地方逾1.2兆元創新高 卓榮泰親上記者會說明【直播】

行政院會今天討論、通過院版《財政收支劃分法》修正草案，根據草案，中央對地方的補助，包含統籌分配稅款、一般性補助、計畫型補助3項合計除不低於今年，預計整體挹注地方經費也將達新台幣1兆2002億元，創歷年新高。行政院長卓榮泰出席行政院院會後記者會，親上火線說明修正重點。

行政院會20日討論、通過院版《財政收支劃分法》修正草案，行政院長卓榮泰（中）出席行政院院會後記者會，說明政院版財劃法修正重點。

行政院版財劃法中，中央對挹注地方上看1兆2002億元，再創新高；整體統籌稅款粗估達8213億元，一般性補助將扣除地方自辦事項，保留教育、社福及基本設施共1421億元、計畫型補助維持2368億元。

朝野不斷攻防財劃法，行政院今天提出院版財劃法修正草案，盼達成國民生活品質更均衡、水平（城鄉）分配更公平、中央地方夥伴關係更提升、垂直（錢權）分配更合理、地方自治更強化等5大目標。草案將送立法院審議。

中央挹注地方財源有三大類型，包含統籌分配稅款、一般性補助、計畫型補助。根據財政部簡報，院版財劃法有5大特點：

一，中央挹注地方再創新高，統籌分配稅款、一般性補助、計畫型補助3項合計除不低於今年，整體共將挹注地方1兆2002億元，再創歴史新高。

二，擴大統籌稅款，錢權合理回歸地方，財政部指出，修法後統籌稅款規模達8213億元，較114年度大幅增加3537億元，也因統籌稅款大幅增加，一般性補助款無須再編列增裕財源，為落實錢權相符原則，其中1080億元將改回歸地方自辦事項。

三，優先彌補基本財政差額，一般性補助款全設算，財政部說，統籌稅款將優先彌補基本財政收支差額，地方政府維持常態運作所需支出優先獲得滿足，確保地方財政立足點平等，其中一般性補助款2501億元，當中教育、社福及基本設施項設算維持1421億元，其餘1080億元納入基本財政需要額，以統籌稅款優先彌補。

四，公式更公平，指標更均衡，財政部表示，院版財劃法讓22市縣公式一致，解決直轄市跟縣市長年以來誰先分後分的問題，且考量人口結構、土地管理及污染防治成本等因素，兼顧城鄉特色及區域均衡發展，同時滿足直轄市、農業及工業縣市需求。

五，維持計畫型補助款整體規模，地方建設不中斷，財政部說，修法除讓地方財源增加，也兼顧中央財政穏健，計畫型補助款扣除前瞻5期經費到期，維持2368億元補助規模，繼續支持地方軌道等重大公共建設，提升民眾生活品質。