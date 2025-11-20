政院版財劃法挹注地方逾1.2兆元創新高 卓榮泰親上記者會說明【直播】
行政院會今天討論、通過院版《財政收支劃分法》修正草案，根據草案，中央對地方的補助，包含統籌分配稅款、一般性補助、計畫型補助3項合計除不低於今年，預計整體挹注地方經費也將達新台幣1兆2002億元，創歷年新高。行政院長卓榮泰出席行政院院會後記者會，親上火線說明修正重點。
行政院院會後記者會
行政院版財劃法中，中央對挹注地方上看1兆2002億元，再創新高；整體統籌稅款粗估達8213億元，一般性補助將扣除地方自辦事項，保留教育、社福及基本設施共1421億元、計畫型補助維持2368億元。
朝野不斷攻防財劃法，行政院今天提出院版財劃法修正草案，盼達成國民生活品質更均衡、水平（城鄉）分配更公平、中央地方夥伴關係更提升、垂直（錢權）分配更合理、地方自治更強化等5大目標。草案將送立法院審議。
中央挹注地方財源有三大類型，包含統籌分配稅款、一般性補助、計畫型補助。根據財政部簡報，院版財劃法有5大特點：
一，中央挹注地方再創新高，統籌分配稅款、一般性補助、計畫型補助3項合計除不低於今年，整體共將挹注地方1兆2002億元，再創歴史新高。
二，擴大統籌稅款，錢權合理回歸地方，財政部指出，修法後統籌稅款規模達8213億元，較114年度大幅增加3537億元，也因統籌稅款大幅增加，一般性補助款無須再編列增裕財源，為落實錢權相符原則，其中1080億元將改回歸地方自辦事項。
三，優先彌補基本財政差額，一般性補助款全設算，財政部說，統籌稅款將優先彌補基本財政收支差額，地方政府維持常態運作所需支出優先獲得滿足，確保地方財政立足點平等，其中一般性補助款2501億元，當中教育、社福及基本設施項設算維持1421億元，其餘1080億元納入基本財政需要額，以統籌稅款優先彌補。
四，公式更公平，指標更均衡，財政部表示，院版財劃法讓22市縣公式一致，解決直轄市跟縣市長年以來誰先分後分的問題，且考量人口結構、土地管理及污染防治成本等因素，兼顧城鄉特色及區域均衡發展，同時滿足直轄市、農業及工業縣市需求。
五，維持計畫型補助款整體規模，地方建設不中斷，財政部說，修法除讓地方財源增加，也兼顧中央財政穏健，計畫型補助款扣除前瞻5期經費到期，維持2368億元補助規模，繼續支持地方軌道等重大公共建設，提升民眾生活品質。
其他人也在看
堅稱蘇巧慧要他新北市長選到底！黃國昌嗆：蘇貞昌騙神明
民眾黨主席黃國昌昨（20）日稱，已獲民進黨徵召角逐新北市長的立委蘇巧慧透過好多管道鼓勵他「要參選新北市長到底」，卻被蘇巧慧打臉「從未透過任何管道希望誰能選到底」。黃國昌今日堅稱，「蘇委員貴人多忘事」，自己講的話自己都忘了，並酸蘇巧慧的父親蘇貞昌2018年違背對神明的承諾參選新北市長，「連神明都敢騙」自由時報 ・ 33 分鐘前
院版財劃法預計今公布 侯友宜籲事權分配要清楚
院版財政收支劃分法預計在今（20）日公布，新北市長侯友宜在市政行程中受訪，被問及此事時表示，這些錢都是人民納稅錢，中央、地方分配上，他希望在事權分配的部分更清楚，包括各項指標與垂直分配把它說清楚，中央地方好好溝通後就攜手往前走，這才是人民之福。自由時報 ・ 27 分鐘前
訴諸全民抗立院！卓榮泰親上火線說明新版財劃法修正案
[FTNN新聞網]記者陳弘志／台北報導立法院與行政院針對財劃法修正案直接槓上。在立法院沒有表態退讓下，行政院長卓榮泰今（20）日上午選擇親上火線，於11時15...FTNN新聞網 ・ 31 分鐘前
直言藍白主席會談很失敗 徐國勇質疑「怎沒談這些」：對國家完全沒有助益
[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌日前舉行兩黨主席會談，討論未來藍白合作方式。不過，民進黨秘書長徐國勇今（20）日就...FTNN新聞網 ・ 37 分鐘前
出席中華戰略學會活動 鄭麗文收百人入黨名冊
國民黨主席鄭麗文今日上午出席中華戰略學會丘念台抗日紀念講座－蔣中正日記讀後心得活動，接受該學會呈送「百人入黨名冊」，並逐一親頒黨證給每一位入黨黨員，她在致詞時表示，感謝中華戰略學會號召151人入黨，展現非常強的行動力與執行力，這些入黨者男女老少都有，但其中有1人讓她相當感佩，年齡超過80歲，而且是2自由時報 ・ 37 分鐘前
喊話國民黨別連三錯！陳其邁：我支持政院版財劃法
高雄市長陳其邁今（20）日喊話國民黨，針對財劃法修法別「一錯再錯連三」錯，他重申高雄立場，統籌款、一般與計畫型補助總和不能少於去年，也表態支持政院版財劃法。陳其邁說，財劃法兩次修法結果，導致高雄市是全台灣22縣市裡、補助增加最少的縣市，對高雄非常不公平。自由時報 ・ 43 分鐘前
財劃法攻防再起 主計長陳淑姿表態覆議
藍白二度聯手修正財劃法，引發政院不滿，朝野攻防再起。行政院會今天將討論、通過政院版財劃法修正草案，並由閣揆卓榮泰親自說明；據了解，立法院14日修正的財劃法三讀條文，已在18日送抵行政院，若政院選擇覆議，最晚須在27日前提出。聯合新聞網 ・ 5 小時前
國防部重申砲兵實彈射擊拿掉井字框 還要精算「極限值」確保安全
國軍砲兵部隊近年因長期操作高人力、低機動性的老式牽引砲，而成為國軍推行軍備現代化的核心之一，而訓練流程也引俄烏戰場教訓為鑑持續更新。其中，行之有年的射擊安全框，也在實戰化訓練的要求下退場，但截至今日仍有戰鬥部隊維持慣例，讓國防部今（20）日再度重申取消安全框的規定，並要求精算「安全極限值」掌握訓場風自由時報 ・ 35 分鐘前
台灣有事「說過頭」？日語教師分析原文 揭日網2種反應
日本首相高市早苗11月7日在國會答詢中，拋出「台灣有事」言論，引發中國大陸強烈不滿，中日關係惡化，風波持續延燒。《朝日新聞》19日引述官邸消息人士說法，坦言「不小心說過頭了」，對此日語教師周若珍分析原文後發表看法，並指日本網友有兩種反應。中時新聞網 ・ 35 分鐘前
龔明鑫反嗆經濟學人「有病」！台灣是標竿榜樣
英國《經濟學人》近日指出台灣有「台灣病」，意指台灣匯率長期遭到低估，對此經濟部長龔明鑫反嗆台灣沒有病，有病的是講我們有病的人，今（20日）龔明鑫在立院受訪時再度重申，台灣近年來經濟上的亮眼表現，是各國稱讚的標竿跟榜樣，與匯率的關係並不大。中天新聞網 ・ 29 分鐘前
卓榮泰20日說明院版財劃法 救濟手段受關注
（中央社記者賴于榛台北19日電）行政院會明天預計討論、通過院版財政收支劃分法修正草案，行政院長卓榮泰會後將透過記者會對外說明修正重點；至於立法院14日再度修正通過的財劃法版本，行政院將選擇覆議、釋憲或是不副署備受關注。中央社 ・ 17 小時前
名額1100隊 新北〈追火車〉鐵道馬拉松報名啟動
【民眾新聞葉柏成新北報導】路跑界極負盛名的「新北市鐵道馬拉松接力賽」〈「追火車」〉迎來第11屆的里程碑，不僅象 […]民眾日報 ・ 26 分鐘前
藍笑賴清德「小透明」！綠酸：難道鄭麗文跟黃國昌互稱電燈泡、盤子？
國民黨主席鄭麗文19日拜會北市議會國民黨團，鄭麗文與議員汪志冰更笑稱，總統賴清德當年在國民大會裡是「小透明」。民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱今（20）日表示「一個人的氣度從發言就能看出來」，難道鄭麗文在奚落曾為國代、現為議員的汪志冰？而藍白兩黨主席會面互送禮物，難道一個酸對方是電燈泡，另一個說對方是「盤子」？三立新聞網 setn.com ・ 38 分鐘前
不是王義川、林佳龍？民進黨桃園「出奇兵」 王世堅點名這戰將：非常適合
民進黨2026桃園市長初選，總統府副祕書長何志偉、立委王義川、法務部次長黃世杰、外交部長林佳龍都被點名，近期更傳出立委王世堅都是可用的奇兵。對此，王世堅受訪時直言，能回到立法院這已經是最大光榮，這一點已經可以寫到祖譜裡面，「我不敢奢望」。不過他反而推薦綠營這戰將，強調「他很合適」。根據《上報》報導指出，有幕僚表示，民進黨在桃園市長選戰要出奇兵，「從從容容」......風傳媒 ・ 22 小時前
立場不變！日官房長官：不會收回台灣有事
[NOWnews今日新聞]日本首相高市早苗稱「台灣有事」恐構成日本存亡危機事態或可行使集體自衛權的敏感言論，引發中日兩國關係跌入谷底，外交高度緊張。日本內閣官房長官木原稔今（18日）重申，不會撤回台灣...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
民眾黨議員林碩彥籲竹縣府成立聯合政府 楊文科：不分黨派用人唯才
「大聯合政府」議題今天也燒進新竹縣，台灣民眾黨新竹縣議員林碩彥今天藉總質詢，以2024年的總統大選、今年大罷免為例，強調藍白分裂才讓民進黨拿下總統大位，也正因藍白合後者才會大失利。他也以2024年藍綠白在新竹縣的政黨票呈三足鼎立，當場遞交「藍白聯合政府合作意向書」給國民黨籍縣長楊文科，呼籲趁著縣府正自由時報 ・ 27 分鐘前
台南街訪民調出爐！陳亭妃大幅領先 林俊憲、謝龍介緊追
南二都2026年地方選舉牽動各政黨政治版圖，其中台南市因為人選已趨明確而備受矚目。針對國內各大選舉進行街頭民調的YouTube頻道「街頭有派對」也首次赴台南市進行「你最支持誰當台南市長呢？」街頭訪問，並於16日公布第一場結果，在佳里黃昏市場進行的50票民調中，由立法委員陳亭妃以21票近半數奪冠，立法委員林俊憲、謝龍介則分別以15票、14票「再纏麻花」居次，而日前甫宣布參選的國民黨籍前立法委員陳以信則以0票收場。中時新聞網 ・ 1 天前
藍白合支持度全面輾壓？他曝2028綠只剩一招
[NOWnews今日新聞]國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌19日舉行高峰會，兩人在會中稱有諸多共識，另外也提到，兩黨智庫對接，且最晚明年3月，就要談定2026年大選協調提名機制。作家「漂浪島嶼」說，...今日新聞NOWNEWS ・ 39 分鐘前
怒轟財劃法攻防！台派學者猜賴政府要自爆：盤算2026大敗「棄守台南、高雄」
立法院日前三讀通過國民黨版本的《財政收支劃分法（財劃法）》部分條文修正案，引起綠營不滿，行政院長卓榮泰痛批「問題比之前更多」的同時，揚言將全面迎戰；時常針對社會議題發表看法的成大電機系教授李忠憲指出，綠營的財劃法攻防無疑是讓藍白更有利於動員，嘲諷賴清德政府「可能想讓2026大敗」。李忠憲透過臉書發文坦言，這波財劃法的攻防，自己完全看不懂卓榮泰、賴清德在做什麼......風傳媒 ・ 21 小時前
日中關係緊張 新加坡總理：盼亞洲穩定爭議降溫
（中央社記者吳昇鴻新加坡20日專電）日本首相高市早苗「台灣有事」說引來討論，新加坡總理黃循財出席經濟論壇時表示，各方都希望亞洲保持穩定，自然希望中日能找到方式為當前的爭議降溫。中央社 ・ 41 分鐘前