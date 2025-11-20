政院版財劃法挹注地方1.2兆創新高 卓揆盼立院支持

行政院在今日(20日)院會拍板通過《財政收支劃分法》修正草案，行政院長卓榮泰親自召開記者會，表示這是行政院多次與地方財政與主計機關會商後提出的最具共識版本，將中央給地方的財源提高至新台幣1.2兆元，較舊版財劃法增加1,871億元。卓榮泰期盼立法院支持政院版本，別讓國家成為「財政失速列車」。

行政院會今日拍板通過政院版財劃法修法，根據草案，中央對地方的補助包含統籌分配稅款、一般性補助、計畫型補助3項合計不低於今年，預計整體挹注地方經費將達新台幣1兆2,002億元，創歷年新高。

財政部國庫署署長陳柏誠表示，行政院版將統籌分配稅款規模調整至8,213億元，較舊制增加3,537億元；其中，營業稅地方分成比例從40%提高至85%，土地增值稅全數改歸地方，菸酒稅在扣除法定分成後也全額釋放給地方。整體稅收與補助款合計後，使中央給地方的總額達到1.2兆元，較舊制增加1,871億元，是推動地方自治量能提升的關鍵改革。

行政院長卓榮泰今日也親上火線召開記者會說明政院財劃法修法，他表示，行政院版財劃法是歷經財政部、主計總處與國發會多次與地方政府會商、並吸收學界意見後提出，圍繞3項核心原則，包括讓中央持續具備施政與救災能力、地方取得更完整的自主財源、全國資源更公平地在城鄉之間分配。

針對立院再修版，卓榮泰指出，若明年度中央總預算被要求依該版規定重新調整，中央將被迫在原規劃舉債的3,000億元之外再增加2,600億元舉債，已明顯違反《公債法》舉債上限15%的規定，他強調行政院「編不來也編不得」。

卓榮泰表示，若不增加舉債，只能大幅刪減既有政策支出，但無論哪一種選擇，國家都無法承受，他說：『(原音)我希望立法院不要再一意孤行，能夠審慎看待行政院院版的財政收支劃分法。我們會用最快的速度將今天通過版本送請立法院審議，希望能夠獲得立法院的支持，共同把我們的財政穩健回復常軌。當國家被迫、被逼坐上一部財政失速列車，這部列車難以掌控，一定會出狀況。如果讓新修財劃法繼續執行，那是一場財政土石流，一定會釀成巨大的災害。』

卓榮泰重申「地方有事，就是中央有事」，中央財政必須保持調節能力，不能被再修版掏空。他呼籲立法院停止一意孤行，應審慎、迅速完成政院版財劃法的審議，重建兩院合作與中央、地方的夥伴關係。他並強調，協商未至絕望前，行政院不會放棄協商，但若要行政院執行違憲、違法的法律，「國人不容許，行政院也做不到」。