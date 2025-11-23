政院版財劃法挹注地方1.2兆 藍委質疑：最基本的設算表都拿不出來
〔記者林欣漢／台北報導〕政院版財劃法修正草案將中央挹注地方的規模拉到1兆2002億元，比藍白去年底通過的「新版財劃法」1兆1683億元更高。國民黨立委許宇甄指出，行政院連最基本的縣市財政設算表都拿不出來，各縣市在新公式下可分得多少「統籌分配款」、「一般性補助款」、「計畫型補助款」，政院目前都不敢公開；而中央事權移轉地方後，各縣市需要承擔哪些「新增項目」、「各項目經費」要多少，更是隻字未提。
財政部國庫署長陳柏誠上週在政院會後記者會上表示，「院版財劃法」將中央挹注地方的規模比藍白去年十二月通過的「新版財劃法」更高，盼達成五大目標，包括使國民生活品質更均衡、垂直(錢權)分配更合理、水平(城鄉)分配更公平、地方自治更強化、中央地方夥伴關係更提升。
許宇甄則表示，院版在關鍵稅目的分配上藏著結構性陷阱。現行財劃法明定，營業稅在扣除必要成本後，全部納入地方統籌分配款，隨經濟成長同步增加，是地方最重要，也是最具成長性的財源之一。但行政院版卻只願意分配百分之85。營業稅一年高達6200億元，分配比例遭砍，等於中央一年硬生生抽走900多億元。經濟越好，地方本應得到更多資源，但在院版設計下，成長紅利卻被中央攔胡，根本是剝奪地方未來的財政成長空間。
許宇甄質疑，行政院為了掩飾這個重大財源缺口，更把長期用於健保與長照的菸酒稅硬塞進統籌分配款，當作補洞的權宜之計。問題是中央菸酒稅每年僅約320億元，根本填不滿營業稅被抽走的900億元缺口。更糟的是菸酒稅原本就是衛福部用來推動公共衛生、抑制菸酒消費的重要政策工具，如今卻成為行政院操作財政數字的墊背品。
許宇甄痛批，民進黨不但沒有展現執政者應有的政策成熟度，反而急忙開啟政治攻擊模式，甚至將立法院長韓國瑜扯進來，企圖模糊焦點、製造對立。執政黨本應以嚴謹的財政模型、完整的設算數據說服社會；但民進黨卻只剩政治喊話與情緒動員，避談院版根本性的分配不公。
許宇甄強調，若行政院不提供各縣市的完整財政試算表、事權移轉成本明細、以及各項補助款的具體計算方式，那麼這部修法草案只能被視為是「數字黑箱、陷阱滿滿」的政治詐術，而非真正為地方著想的財政改革。
許宇甄呼籲，財劃法關係到中央與地方財政秩序的重建，任何一項公式、任何一筆額度，都牽動地方政府的長期財政安全。行政院若持續迴避公開完整設算，那麼這部修法恐怕還沒送進立法院，就會因為人民不信任、地方不買單而胎死腹中。
更多自由時報報導
遭陳菁徽指力挺「月世界」垃圾山主嫌 陳其邁怒了將提告
健康網》郭台銘、秦祥林白了頭 食藥署：染髮劑需慎用
太愛台灣機車！「這國」掃貨2.4億暴增29倍好狂
發文致敬黃百韜 賴清德：該緬懷的是為國奮戰的國軍「不是共諜」
其他人也在看
洪耀南觀點》「公投綁大選」修法成了政黨攻防戰場 台灣能否啟動制度創新？
[Newtalk新聞] 立法院日前再次通過「公投綁大選」修法。原本應該聚焦在制度完善與民主深化的討論，最終，卻再次演變為政黨憑藉席次優勢進行政治攻防的戰場。台灣社會所見的，不是民主制度的成熟演進，而是政黨根據當下的權力態勢，反覆翻轉對自己有利的遊戲規則。 我們已走過「綁」、「不綁」、再「重綁」的制度輪迴，卻始終未能建立起穩定且具前瞻性的制度安排。這種反覆修法的政治操作，不僅削弱了人民對民主程序的信任，也突顯一項關鍵問題：台灣的公投制度，是否永遠只能是政黨操作的籌碼，而無法真正成為一套為全民設計、可長可久的民主機制？ 這樣的困境並非台灣獨有。在泰國、蒙古、斯里蘭卡等亞洲新興民主國家，也屢見掌權者操控選制以鞏固政權，例如蒙古甚至能在選前直接修憲排除異己，泰國軍方則透過憲法機構干預選舉結果。這些例子提醒我們：一旦制度變成可以任意操弄的工具，民主的核心精神也將隨之流失。若台灣無法儘早建立一套具備穩定性與超然性的制度架構，恐怕也難逃同樣命運。 修法之後，更應啟動制度創新 既然修法已成定局，更值得關注的，是下一步制度改革的方向。台灣是否準備好，真正啟動一場制度創新的工程？ 中央選舉委員會作為選務的新頭殼 ・ 2 小時前
蔣市長鳴槍啟動2025幸福家園反詐騙公益路跑 臺灣省城隍廟與城中騏驥橘色旋風一起跑動宣導
【民眾網編輯方笙楠臺北報導】「2025台北市不動產仲介幸福家園公益路跑–全民防詐騙」今(23)日在總統府前熱血 […]民眾日報 ・ 2 小時前
蔣萬安為公益路跑鳴槍 感謝捐款助弱勢與長者
（中央社記者楊淑閔台北23日電）台北市長蔣萬安今天出席總統府前台北市不動產仲介公會舉辦的公益路跑活動，感謝公會捐贈新台幣150萬元給社會局「公益台北愛心平台」，作為協助弱勢青年與獨居長者使用。中央社 ・ 4 小時前
桃園青年諮詢委員招募啟動 即日起至12月底受理報名
桃園市政府青年事務局正式啟動「第七屆桃園市政府青年諮詢委員」公開遴選，即日起至12月31日受理報名。本屆預計遴聘51名年齡介於16至40歲的學生與社會青年，邀請具備行動力、創新思維與公共熱忱的桃園青年投入市政討論，成為城市發展的重要推手。青年局長侯佳齡表示，青年諮詢會是青年理解市政運作、參與公共治理自由時報 ・ 3 小時前
中國籍配偶破39萬人大關 22萬來台依親
國民黨立委提案修改兩岸人民關係條例，讓中配入籍年限從原先6年放寬為4年。移民署統計資料顯示，從1987年兩岸開放探親至今年9月，與台灣人結婚的中配有39萬790人，其中，16萬3575人有定居證（含身分證），另有22萬7千餘人來台團聚、依親居留或長期居留。自由時報 ・ 2 小時前
偕同蘇貞昌參觀淡江大橋 蔡英文：中央地方合作典範
（中央社記者葉素萍台北23日電）前總統蔡英文今天說，她與前行政院長蘇貞昌一起參觀明年即將完工的淡江大橋，這座橋不僅展現台灣人在公共工程上的韌性，更代表中央、地方攜手團結，為了國家利益、人民優先的合作典範。中央社 ・ 2 小時前
美軍水下戰力再升級 第25艘維吉尼亞級「麻薩諸塞號」交付
美國潛艦建造產能持續推進，軍事媒體《Naval News》報導，美國造船巨頭杭亭頓．英格爾斯工業（HII）宣布，其紐波特紐斯造船廠（NNS）已正式將維吉尼亞級（Virginia-class）核動力攻擊潛艦「麻薩諸塞號」（USS Massachusetts, SSN 798）交付給美國海軍。這是該造船自由時報 ・ 2 小時前
賴清德稱台灣人「有錢有閒」看演唱會 館長：我怎麼不知道
韓國女團TWICE將在高雄舉辦演唱會，其中團員周子瑜出身台南麻豆。總統賴清德21日特別對此表示，這表示了台灣人不僅僅有錢，而且又有閒，可以來買演唱會的門票去觀賞。網紅「館長」陳之漢表示，台灣人有錢又有閒？他怎麼不知道。如果我們對中國大陸友好，並且好好的跟中方交流，他覺得問題會迎刃而解。中時新聞網 ・ 3 小時前
肯定行政院版《財劃法》？張善政喊話需要地方與中央討論
「202富岡鐵道藝術生活節」22日舉辦開幕活動，行政院長卓榮與桃園市長張善政共同從桃園火車站，搭乘藍皮列車前往富岡火車站出席活動，而在登上前列車前面對記者詢問，張善政「對於政院版《財劃法》看法。張善政表示，這個試算金額出來以後，大家會更放心，現在能夠有行政院版，已經往前走了一步，因為行政院稍早的立場是，不打算提行政院版本，有版本有總比沒有好，但是不可能100分。中時新聞網 ・ 19 小時前
稱院版財劃法「空有繁複公式」 藍委：缺試算、缺數據、缺誠意
國民黨立委許宇甄今（23日）表示，行政院版「財劃法修正案」自稱釋出高達1兆2002億元，比國民黨與民眾黨版的1兆1683億元還要更好。卻連最基本的縣市財政設算表都拿不出來，各縣市在新公式下可分得多少「統籌分配款」、「一般性補助款」、「計畫型補助款」？都不敢公開；中央事權移轉地方後，各縣市需要承擔哪些「新增項目」、「各項目經費」要多少，更是隻字未提。太報 ・ 3 小時前
訪德州政要關心台商在美投資 江啟臣：立院會做堅實後盾
立法院副院長江啟臣16日率團出訪美國及巴拉圭，於美國時間22日自巴拉圭飛抵美國達拉斯，除了設宴款待德州政要，並先後前往「達拉斯台灣貿易投資中心」、走訪台商工廠關心其在美投資，以及出席台商晚宴等，江啟臣表示，透過親自走訪，更能瞭解台商在美投資現況，立法院會做台商朋友最堅實的後盾，全力支持在海外努力打拼自由時報 ・ 2 小時前
中日關係緊張喊「琉球地位未定論」 唐湘龍：中國應該支持琉球復國、琉球獨立！【#風向龍鳳配】｜CC字幕
唐湘龍表示，林世功是琉球有名的烈士，他殉國後留下了感人肺腑的絕命詩，而這提醒了現在的政治氛圍。唐湘龍認為，1945年戰敗了，琉球還是日本的，有這種道理嗎？直言中國人有沒有勇氣去為琉球人討公道，不再是把琉球當作是一個只要日本扯台灣、我就扯琉球的一種假平衡。風向龍鳳配 ・ 2 小時前
韓國瑜建議各版本財劃法一併處理 民眾黨團：院版送來會退回
立法院會今天預計處理財劃法第十六條之一修正草案，立法院長韓國瑜稍早在朝野協商時建議，是否等行政院版財劃法進到立法院後一併處理？民眾黨團幹事長陳昭姿現場表達不同意，「我們火車已經開走了，不再讓他們補票上車了」。而在協商之前，民進黨團總召黃國昌召開記者強調，若政院版送來立法院，民眾黨團會「退回」。自由時報 ・ 1 天前
農遊太平採橘趣 砂糖橘、珍珠柑、帝王柑美味登場
台中太平區農會、太平區公所輔導由何瑞豐班長所領導的果樹產銷第49班，在太平山區種植柑橘，目前已進入柑橘採收的季節，為了讓民眾品嚐各式優質柑橘類美味，推出「農遊太平，採橘趣」活動，民眾只要在12月6日至明年1月14日進行電話預約，就可親手摘採砂糖橘、珍珠柑、帝王柑等美味柑橘。自由時報 ・ 4 小時前
妻學花藝竟與花店老闆「拈花惹草」 綠帽夫傷心：只判賠12萬
1名T姓男子與S姓女子結婚後育有子女，T男發現妻子因學習花藝結識花店的L姓老闆，兩人於2023年9月間在L男經營的花店、咖啡廳及車上、白河區1家渡假會館發生多次性關係。人夫控訴花店老闆害他與妻子分居、婚姻破裂，求償50萬元。台南地院上訴審法官判花店老闆要賠12萬元定讞。自由時報 ・ 4 小時前
明起汽、柴油價格皆不調整
[NOWnews今日新聞]台灣中油公司自明（24）日凌晨零時起汽、柴油價格皆不予調整，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升27.1元、95無鉛汽油每公升28.6元、98無鉛汽油每公升30.6元、超級柴...今日新聞NOWNEWS ・ 2 小時前
若藍白合新北藍系立委席次增？侯友宜：所有合作一定要有共同的理念
國民黨主席鄭麗文與民眾黨主席黃國昌日前舉辦領袖高峰會，兩位黨主席見面後交換初步意見，奠定藍白合框架。今（23）日新北市長被問到「新北如果藍白合，藍系立委的席次會增加嗎？」侯回應表示所有的合作一定要有共同的理念。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
花蓮觀光業慘崩！今年前10月「遊客比前年少一半」 業者叫苦連天
即時中心／高睿鴻報導花蓮近一兩年可說多災多難，先是去（2024）年4月3日發生7.2規模大地震、附帶多次大型餘震，不僅重創基礎建設，也嚴重打擊花東觀光業；之後好不容易逐漸復甦，結果又遭遇風災，導致馬太鞍堰塞湖溢流、淹沒下游光復鄉，造成慘重災情。如今，花蓮賴以為生的觀光業，再次徹底陷入窘境，據縣府數據，今（2025）年1至10月花蓮各主要景點，共僅吸納659.3萬遊客，比起2023年同期1253.6萬，幾乎少了快一半。民視 ・ 3 小時前
賴清德緬懷黃百韜意有所指？鄭麗文：不該消費國家英雄
總統賴清德22日發文向殉國的黃百韜將軍致敬，並指該緬懷的是為了信念與軍人的榮譽，嚴守軍紀、為國奮戰的國軍官士兵袍澤，而不是共諜，引發討論。對此，國民黨主席鄭麗文今天（23日）表示，我們不應該把國家的英雄當成政黨鬥爭的工具，也不應該消費這些國家的英雄。中天新聞網 ・ 2 小時前
全面「藍白合」將衝擊藍營議員席次？ 侯友宜鬆口表態了
[FTNN新聞網]記者盧逸峰／新北報導日前藍白陣營主席高峰會，宣示將深化藍白合作，然而民眾黨主席黃國昌擬在新北選區廣泛提名候選人，恐衝擊藍營議員席次。新...FTNN新聞網 ・ 2 小時前