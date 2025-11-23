政院版財劃法挹注地方1.2兆 藍委質疑：最基本的設算表都拿不出來

〔記者林欣漢／台北報導〕政院版財劃法修正草案將中央挹注地方的規模拉到1兆2002億元，比藍白去年底通過的「新版財劃法」1兆1683億元更高。國民黨立委許宇甄指出，行政院連最基本的縣市財政設算表都拿不出來，各縣市在新公式下可分得多少「統籌分配款」、「一般性補助款」、「計畫型補助款」，政院目前都不敢公開；而中央事權移轉地方後，各縣市需要承擔哪些「新增項目」、「各項目經費」要多少，更是隻字未提。

財政部國庫署長陳柏誠上週在政院會後記者會上表示，「院版財劃法」將中央挹注地方的規模比藍白去年十二月通過的「新版財劃法」更高，盼達成五大目標，包括使國民生活品質更均衡、垂直(錢權)分配更合理、水平(城鄉)分配更公平、地方自治更強化、中央地方夥伴關係更提升。

許宇甄則表示，院版在關鍵稅目的分配上藏著結構性陷阱。現行財劃法明定，營業稅在扣除必要成本後，全部納入地方統籌分配款，隨經濟成長同步增加，是地方最重要，也是最具成長性的財源之一。但行政院版卻只願意分配百分之85。營業稅一年高達6200億元，分配比例遭砍，等於中央一年硬生生抽走900多億元。經濟越好，地方本應得到更多資源，但在院版設計下，成長紅利卻被中央攔胡，根本是剝奪地方未來的財政成長空間。

許宇甄質疑，行政院為了掩飾這個重大財源缺口，更把長期用於健保與長照的菸酒稅硬塞進統籌分配款，當作補洞的權宜之計。問題是中央菸酒稅每年僅約320億元，根本填不滿營業稅被抽走的900億元缺口。更糟的是菸酒稅原本就是衛福部用來推動公共衛生、抑制菸酒消費的重要政策工具，如今卻成為行政院操作財政數字的墊背品。

許宇甄痛批，民進黨不但沒有展現執政者應有的政策成熟度，反而急忙開啟政治攻擊模式，甚至將立法院長韓國瑜扯進來，企圖模糊焦點、製造對立。執政黨本應以嚴謹的財政模型、完整的設算數據說服社會；但民進黨卻只剩政治喊話與情緒動員，避談院版根本性的分配不公。

許宇甄強調，若行政院不提供各縣市的完整財政試算表、事權移轉成本明細、以及各項補助款的具體計算方式，那麼這部修法草案只能被視為是「數字黑箱、陷阱滿滿」的政治詐術，而非真正為地方著想的財政改革。

許宇甄呼籲，財劃法關係到中央與地方財政秩序的重建，任何一項公式、任何一筆額度，都牽動地方政府的長期財政安全。行政院若持續迴避公開完整設算，那麼這部修法恐怕還沒送進立法院，就會因為人民不信任、地方不買單而胎死腹中。

