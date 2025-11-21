政院版財劃法挹注地方1.2兆 黃國昌嗆"一定退回"

政治中心／陳妍伶、欒秉宙、胡景順 台北報導

行政院提出院版財劃法，挹注地方的金額達到1.2兆，中南部縣市分到的錢也比較多，不會重南輕北，院長卓榮泰特別拜會韓國瑜，希望立法院盡速排審，但民眾黨團總召黃國昌今天直接嗆，火車已經開走了，一定把政院版退回。

行政院秘書長張惇涵，在立法院議場來回穿梭，溝通財劃法修法，前一天行政院提出院版之後，卓榮泰就低調跟立法院長韓國瑜會面，拜託盡速審議。

行政院長卓榮泰：「拜託立法院將這部有共識的，院版財政收支劃分法儘快排審，而且要迅速處理，才能阻止一切不法的行為，會繼續擴大發生。」

記者vs.立法院長韓國瑜：「會支持院版的財劃法嗎，好謝謝早安。」

藍白修訂的財劃法，中央釋出1.4兆給地方，得多舉債2646億，院版則挹注地方1.2兆，除了分配方式，讓南北更加均衡，也保障地方分配到的總金額，不會低於舊版財劃法！

立委（國）蘇清泉：「很感謝因為高雄、屏東都有受益，現在把它拉到公平一點點，本來我們就會支持。」

中南部縣市大多贊同院版修法方向，但行政院送進來後，能不能排審，還是問題，因為民眾黨揚言退回。

立院民眾黨團總召黃國昌：「這一頁已經翻過去了，火車早就開走了突然在後面大喊，火車停下來等等我我要上車，對不起太晚了掰掰，行政院院版送來立法院的時候，我們會退回。」

立委（民）吳思瑤：「我們向藍白喊話，不要阻卻行政院版本，不敢比較就擋別人案子嗎，不敢就內容的好壞來PK來辯論，就只能用很多議事的程序，來打擊行政院版嗎。」

財劃法政院對地方釋出善意，現實卻是走向政治角力。





原文出處：上車太晚？政院版財劃法挹注地方1.2兆 黃國昌以火車比喻開嗆「這樣說」

