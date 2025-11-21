政院版財劃法朝野意見兩極 李四川籲財長做這件事：讓大家「不滿意也可以接受」

政院版《財劃法》出爐，李四川呼籲財長莊翠雲不妨可以傾聽各方批評或提出的意見，怎麼修、才能讓大家在「不滿意下還是可以接受」。（圖：台北市政府官網）

行政院推出《財劃法》修正案，朝野反應兩極。台北市副市長李四川今天（21日）呼籲財政部長莊翠雲不妨可以傾聽各方批評或提出的意見，怎麼樣修，才能讓大家在「不滿意下還是可以接受」。

李四川說，北市府相關局處對於詳細狀況還在研讀了解，院會中他也以自己曾擔任行政院秘書長的經驗，深知要把《財劃法》提出來實在也不簡單，肯定這也算是行政院走出一大步。

李四川坦言，各個縣市當然都會有不同的狀況、不同的立場，假設分配指標是農漁牧，當然會對南部狀況比較有利；如果沒有把工業產值放進去，那當然桃園市就會有一點意見。當初為什麼一直沒有辦法修正？李四川說最大的問題就因為「這個餅就這麼大」，一旦被切，被拿走的人都不高興；拿到的人也不高興，因為他會認為拿得太少了。

李四川說，要肯定院長和部長外，也希望能先詳細計算到底有多少錢。最重要的除了錢跟權，是不是也可以利用《財劃法》修訂的機會，把攸關地方制度部分就回歸給地方來處理？「因為權已經給他了、責任也應該給他。

李四川舉捷運為例，現在建設計畫補助一砍就是75%，北市豈不是每次計畫報中央，都得再等2、3年？３年前蓋房子大概每坪11、12萬元，現在每坪25萬元，把錢都花在物價調漲上，這些錢就在無形中浪費掉，效率也不會好。至於如何才能把中央和地方除了「錢」之外，「權」也能一次劃分清楚，讓地方歸地方、中央歸中央，責任就能夠畫清。

李四川指出，法案出爐後原則上還要經過立法院審查，也許各縣市都沒有辦法滿意，但是都可以接受。因此他呼籲莊翠雲應該傾聽各方的批評或是提出的意見，要怎麼樣修，才能讓大家都不反對、可以接受。（張柏仲報導）