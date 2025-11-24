政院版財劃法無法源依據？鍾佳濱譏傅崐萁「好好回去重讀憲法」

即時中心／顏一軒、李美妍報導

行政院版的《財劃法》草案已於11月20日提出並送至立法院審議。媒體報導，民進黨共有三套沙盤推演劇本，包含院本草案無法付委審查、付委後遭拖延與付委後討論「折衷版」，外傳部分藍委在20下午「卓韓會」時已鬆口肯定「政院版」，但國民黨立法院黨團總召傅崐萁態度強硬，不願採納。對此，民進黨立法院黨團幹事長鍾佳濱今（24）日表示，院版所釋出的中央釋出的統籌分配稅款、一般性補助與計畫型補助，皆已大於之前各式各樣的版本；他並反嗆，傅崐萁應回去好好把憲法讀一遍。





今早9時30分，鍾佳濱在立法院紅樓地圖區受訪。記者提問，怎麼看《財劃法》政院版？民進黨內是否有3套劇本進行「沙推」？傅崐萁則認為該法沒有「法源依據」？

鍾佳濱指出，《財劃法》本身就是法律，甚至是財政的憲法，它跟《預算法》、《財政紀律法》、《公債法》並稱為國家財政的四大支柱；該法過去長年以來一直有在討論分配的問題，不管是涉及中央與地方的分配，以及地方水平分配，尤其後者總是「幾家歡樂幾家愁」，甚至有人擔心「一家烤肉萬家香」。

他強調，目前行政院版本的《財劃法》，已經確定中央跟地方的垂直分配，也就是說中央釋出的統籌分配稅款、一般性補助與計畫型補助，都遠大於之前各式各樣的版本，包括去（2024）年的版本，以及上上星期所通過的國眾版。

鍾佳濱續指，在政院版《財劃法》已大量釋出給予地方財源後，接下來各地方政府關心的是水平分配，是否多數縣市政府都能滿足他們的財政需求，這才是對《財劃法》所要討論的重點；而傅崐萁在說的「有無法源依據」實在是讓人不能理解，難不成他認為他們上週、上上週與去年底所推出來的《財劃法》修正案，都沒法源依據？

最後，鍾佳濱再次提醒傅總召，《財劃法》的法源依據直接援引憲法第10、第13章，請回去好好把中華民國憲法讀一遍。







