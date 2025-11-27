政院版財劃法無試算數字怎麼談？蔣萬安質疑：算不出來還是蓋牌

台北市長蔣萬安今（27）日在議會接受施政總質詢時，針對行政院上周提出的財劃法修正案表達強烈不滿，直言行政院至今未提出具體試算數字，質疑「不知道是行政院算不出來，還是有數字但蓋牌，都不是好的方式」。由於政院版財劃法影響各地方政府預算，引發各界高度關注。

台北市長蔣萬安。（圖／中天新聞）

國民黨議員鍾沛君在質詢時詢問市府對院版財劃法的看法，蔣萬安表示，北市府初步研究過行政院提出的版本，發現法條內容有許多「假設性」規定及不確定性，包括「其他經行政院核定納入事項之經費」等用詞未具體說明，以及「基本財政需求、基本財政收入」等新增概念。蔣萬安強調，現在無法判斷行政院版本的優劣，因為沒有具體試算數字，雙方也缺乏討論基礎。

國民黨台北市議員鍾沛君。（圖／中天新聞）

針對財劃法是否影響115年度北市府預算編列，財政局長胡曉嵐回應，目前先以114年度數額編列,未來待財劃法定調後，會再以追加減預算方式辦理。蔣萬安表示已數度要求行政院提出具體試算數字，希望中央能提出數字與規劃方向，才能有更好的討論空間。

國民黨議員柳采葳在質詢時，將受財劃法修正影響的局處首長請上台說明。教育局指出校園水電費、營養午餐及校舍改建等預算短缺67.2億元；交通局表示公車運票價補貼、TPASS及公車電動化等政策都會受到影響；社會局及教育局則說明幼兒托育補助及生育獎勵金會受影響，短少近10億元，且計劃性補助款動向不明，約有47億元的民間社福團體補助金可能受到影響。

國民黨台北市議員柳采葳。（圖／中天新聞）

捷運局部分，興建中的捷運環狀線影響最大，牽涉到870億元的工程款；都發局則有200多億元興建社宅預算無下文。蔣萬安表示，市府已針對院版財劃法整理條文內容，會針對具不確定性部分，以及中央權力與地方事權分配問題提出意見，他認為許多規定看起來權力仍掌握在中央手上，要求中央提出具體數字與規劃方向。

