政院版財劃法細節不明？台東縣府盼補助不縮水

政院版財劃法今（20）日拍板，台東縣政府與縣議會立場一致指出，中央尚未公布試算公式及各項細節，目前僅能以大方向回應，盼中央「不要刪減或縮減對地方政府的補助」、「不要影響地方原已能推動的政策」；立委黃建賓同樣批評細節含糊，誓言將「監督到底」。

台東縣府認為，目前看來台東縣的預算規模是增加的，但中央提出的內容不夠完整、細節尚未釐清，尤其未見計算公式，因此現階段只能提出原則性的回應。第一，希望中央預算不要刪減或縮減對地方政府的補助；第二，希望補助規畫不要影響地方原本能推動的政策，以免既有能做的事情因制度調整反而做不了。

議長吳秀華也表示，目前中央僅公布總體規模看起來金額是增加的，但分配到台東的實際數字尚未出爐，樂見中央挹注更多經費，但也呼籲中央維持原有補助架構，不要影響地方正常推動中的業務。

立法委員黃建賓指出，本屆立法院開議後，在野黨便負責地提出20項財劃法修法版本，但面對在野黨不斷疾呼行政院提出院版財劃法，民進黨不理就是不理，直到現在才提出，換算下來，從蔡英文執政到賴清德，行政院睡了長達十年之久！

黃建賓表示，行政院版財劃法出爐前一天，中央才急忙找各縣市開會，結果說明資料只有一張A4紙、不到800字的說帖，然而各縣市分配到的金額到底是多少，沒有人知道。呼籲行政院盡快說明清楚相關分配標準及具體金額，並一定要優先保障偏鄉縣市的權益，例如台東縣長年是財力級次第五級的縣市，一定要得到更公平的對待，「我會持續在中央強力監督，務必確保台東人的權益！」

