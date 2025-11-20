政院版財劃法草案出爐 邱議瑩點名柯志恩表態共挺

邱議瑩點名柯志恩表態共挺政院版財劃法草案。 圖：金大鈞／攝（資料照）

[Newtalk新聞] 政院版財劃法20日出爐，納入人口結構、農林漁牧、及產業外部性污染等指標，讓藍營立委柯志恩都表達肯定。綠營立委邱議瑩發文，除細細說明政院版對高雄有利外，也批「柯志恩終於承認了嗎？藍白版財劃法，就是匆匆上路、毫無誠意。」

邱議瑩表示，「既然柯志恩今天肯定政院版財劃法分配指標值得採用，那請問，為什麼她主導的版本完全沒有？」，其實答案很簡單，就是「柯志恩跟著傅崐萁欺負高雄」。

她指出柯志恩批評政院版拖泥帶水，但「財劃法攸關全台財政，本來就不能草率。」也因為藍白版急就章修法，才會連數字都算錯、沒地方共識、還阻止陳其邁市長發言。她更批「這不是改革，是傲慢。」

她表示，「事實證明，政院版對高雄更有利」，並詳細解說兩大重點。第一，納入人口結構指標、農林漁牧指標、產業外部性污染等指標，呼應她的修法主張，以及其他中南部立委及縣市的訴求；第二，在財源方面，保障統籌分配、一般性補助及計畫型補助不得低於114年水準，讓高雄有穩健財源，符合建設發展所需和市民利益。

她強調「今天柯志恩發文，等於自我徹底打臉」，更表示「柯志恩的偽善語言，都掩蓋不了她的財劃法，就是在欺負高雄」。

最後，邱議瑩說既然柯志恩也肯定政院版分配指標「比現行制度更為細緻」、「是朝野重新開啟討論的基礎」，請柯志恩跟她一起明確表態，「支持政院版草案列為最優先排審法案，展現守護高雄的決心！」

