政院版財劃法草案 對高雄更有利

高雄市政府表示，行政院財劃法版本保障三大財源（統籌、一般性及計畫型補助）不減少，對比立法院三讀版本，增加人口結構指標、農林漁牧指標及產業外部性污染指標，分配指標更公平，不僅考量二十二縣市區域特性，也考慮高雄市長期重工業角色所承擔之外部成本，兼顧高雄利益，該版本更符合市民期待，對高雄市民更公平、更有利，呼籲高雄各黨立法委員堅定支持對高雄更有利的版本，才有經費推動市政重大建設，維護市民權益。

高市府說明，行政院版本合理分配二十二縣市財源，包括：一、增加「產業外部成本」指標12%：以「工業人口」指標衡量地方對產業發展之貢獻及犧牲（外部性），受中高污染事業影響者，該直轄市及縣市之工廠從業人口數以一.二倍計算，這項指標已經把高雄長期承擔重工業汙染的外部成本納入考量；立法院倉促修法版本並無該項指標。二、增加「農林漁牧產值」指標6%：兼顧國土計畫及糧食安全，保障農林漁牧業發展；立法院倉促修法版本則無該項指標。三、提高「土地面積」權重：行政院這次版本為18%，優於立法院倉促修法版本的10%，反映各縣市治理區域大小不同，並依土地使用分區調整(如農牧用地、國土保安及生態保護用地等)，合理反映區域治理需求。四、納入「人口結構」指標：行政院草案將人口結構，如年齡、工業及農林漁牧人口納入考量，更為公平。

此外，行政院版保障中央分配地方三項財源（統籌、一般性及計畫型補助）不低於一一四年水準；中央挹注地方三項財源，功能各有不同，且國家財源固定，應合理劃分，且三項財源合計數應保障不低於一一四年水準，維持穩定財源，以利未來建設規劃。

高市府重申，維持計畫型補助款水準，地方建設才不會中斷，行政院版財劃法，是讓「中央有能力協助地方、地方有充足自主財源、人民有均等生活品質」，城市推動重大建設興建期，都需要中央計畫型補助挹注，過去雙北興建發展期，中央都充分給予補助款協助，現在高雄正要進入重大建設興建需求期，一一四年計畫型補助成長至四百九十八億元，需要行政院版財劃法保障未來計畫型補助不中斷。

高雄市正值產業轉型與重大建設的興建階段，需要中央與地方攜手合作，巿府再次呼籲高雄的立法委員不分黨派共同支持對高雄有利的版本。