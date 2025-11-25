政院版財劃法被擋！吳思瑤怒斥藍白「乞丐趕廟公」：霸凌行政院欺人太甚

記者楊士誼／台北報導

行政院版《財劃法》修正案已送立法院審議，立法院今（25）日召開程序委員會，會中，民眾黨立委劉書彬提案將政院版《財劃法》暫緩列案，最後以贊成9人、反對7人通過。民進黨立委吳思瑤痛斥，財劃法成為新的俎上肉，民眾黨為了藍白合更不惜一切為國民黨作嫁，黃國昌主張的「程序正義」早不復見。她更痛斥，藍白乞丐趕廟公、霸凌行政院，欺人太甚。

吳思瑤痛斥，黃國昌早嗆聲，政院《財劃法》「連一讀的機會都沒有」，民眾黨一定退回擋下，劉書彬果然領旨奉命。她表示，藍白確實得逞了，程序委員會除了擋國安法案高達707次，《財劃法》成了新的俎上肉。國民黨因為地方綁樁政治分贓，暴衝惡修《財劃法》，政治利益高於國家利益。但賴士葆、林思銘、蘇清泉甚至韓國瑜都肯定政院版，主張可以進一步討論。「傅崐萁何以無視黨內意見，一意孤行？」

吳思瑤指出，民眾黨為了藍白合，不惜一切為國民黨作嫁；黃國昌過去主張的「程序正義」早已不復見，完全打臉自己，成為踐踏程序正義的劊子手。她批評，黃國昌氣焰囂張的說「財劃法已經完成修法，行政院沒有任何資格與立場要求重新再來」，根本是乞丐趕廟公，喧賓奪主！

吳思瑤也表示，預算權是行政權、《財劃法》是國家財政根本大法， 行政院作為主責者才是有絕對話語權的人。「行政院提《財劃法》天經地義，立法院依據《憲法》審查政院法案、預算及議案是義務，擋案是怠忽職守，公然違反憲法忠誠義務」。吳思瑤痛批，主事者被阻卻在外，「藍白就是乞丐趕廟公，更是霸凌行政院！欺人太甚，莫此為甚！」

