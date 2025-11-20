政院版財劃法補助總額增 16縣市成長25%、6都成長15%

行政院長卓榮泰指出，「這一次行政院通過的《財政收支劃分法》，是目前看來可以取得最大共識的一個版本，如果讓新修正的財政收支劃分法，據以執行的話，那是一場財政的土石流。」

行政院長卓榮泰親上火線，宣布政院版本的《財劃法》修正草案出爐，呼籲朝野共同支持。因為日前在藍白黨團人數優勢下，立法院三讀通過再修版《財劃法》，而卓榮泰指出，該版有舉債將達5600億，未解決公式錯誤以及垂直、水平分配不合理等問題，喊話立院別再一意孤行。

廣告 廣告

卓榮泰解釋，「改善了過去重北輕南、城鄉差距非常大落差的這樣的問題，我們適度的檢討中央地方所負擔的權責。」

根據政院版《財劃法》草案內容，中央對地方補助的統籌分配稅款、一般性補助、計畫型補助3項合計，將不會低於今（2025）年，且整體挹注地方經費預計達1.2兆元。對比去年修正的《財劃法》，要求中央額外釋出4000多億統籌分配稅款，以及再修版明定一般性補助款不得少於前一年、計畫性補助款不得低於過去10年同財力級次縣市平均，希望達到錢權分配更合理、城鄉分配更公平等目標。

行政院秘書長張惇涵說明，「經過我們的設算，院版補助總額16個縣市的成長是25%，直轄市六都的成長是15%。」

不過面對政院喊話，地方首長仍採取觀望態度。

台北市長蔣萬安認為，「可能還是需要中央提供具體的數字，我們才能夠有後續討論的基礎。」

台中市長盧秀燕表示，「這份《財劃法》還必須送到立法院裡面去，殷盼地希望中央跟地方與兩院，以民為念，協商成功。」

雲林縣長張麗善則說道，「我希望行政院跟立法院，應該要坐下來好好談，取得一個共識，也能夠參考我們地方所提出來比較實質的這些意見。」

而再修版 《財劃法》，18日已送至總統府與行政院，政院依法須在10日內決定是否覆議；卓榮泰未正面回應採取何種救濟手段，只強調政院版有最大共識，若立院繼續杯葛，會請執政黨團據理力爭。

更多公視新聞網報導

《財劃法》爭議引朝野立委攻防 行政院：相關建議都會納考量

稱財劃法不應只修公式 張惇涵籲部分事權回歸地方

營養午餐受新《財劃法》影響 國產食材補助未編預算

