▲政院版財劃法讓彰化少27億，洪榮章與陳素月有話要說。（記者林明佑翻攝）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】行政院版《財政收支劃分法》修正案20日討論後拍板，中央強調地方政府補助款再創新高，但彰化縣政府試算後發現，明年總預算反而還比今年總預算減少27.17億元；彰化縣長參選人洪榮章表示，彰化向來恪守財政紀律，對表現優異的地方政府，預算撥補應該只能多不能少；他也公開呼籲彰化縣選出來的立委，應優先捍衛地方財源，而非支持讓地方被扣分的版本。

洪榮章表示，財劃法修正，中央認為立院版本窒礙難行，提出行政院版本的修正方向後，各縣市都在重新盤點財政，並於27日正式提出覆議案，引發朝野對立攻防。而民進黨立委陳素月竟以「均衡台灣」為由，公開支持政院版《財劃法》，但卻避談最關鍵的事實─同一份行政院版本，經彰化縣政府試算，卻反讓彰化縣明年分配到的普通統籌、一般性補助款及計畫型補助款，比今年減少27.17億元。

洪榮章指出，彰化縣是全國第一大縣，有121萬人口，跟縣民有關的食衣住行，樣樣都要做、樣樣都不能少，建設需求比任何縣市都更加急迫，若未來財源成長太少，許多已經等待多年的建設進度都將被迫放慢。《財劃法》修正攸關地方建設，中央不能只談整體補助成長，卻忽略地方真正需要的，是「明確的數字」、「清楚的公式」、以及「能長期規劃的財源」，否則建設無法延續，民生將因人設事。

洪榮章說，希望《財劃法》能更貼近地方的實際需求，他也公開請求陳秀寳、黃秀芳、謝衣鳯和陳素月等彰化的立委，都能在國會把關此法案的修正，為彰化爭取更多補助款，不要只看到中央執政顏色就慷彰化縣民之慨，顧中央不顧地方，讓彰化在既有的努力基礎上，能獲得推動建設所需的關鍵支持，持續美好的篇章！

對此，彰化縣長參選人陳素月表示，行政院提出的《財劃法》修正版本，是針對日前藍白二度惡修版本所提出的相對應版本；如果能夠獲得在野黨支持順利通過，將適用於後年（2027）的預算編列。然而，行政院版《財劃法》目前在立法院被藍白聯手封殺，連討論的機會都沒有。不禁讓人疑惑：有行政歷練的洪榮章，其試算公式究竟從何而來？是作夢夢到嗎？

陳素月指出，彰化縣政府明(2026)年度的預算，依照藍白於去年在立法院聯手通過的《財劃法》，確實是減少了，怎麼不見洪榮章譴責藍白的立委，只顧博聲量不顧彰化人的權益。