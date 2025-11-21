政院版財劃法送立院審議 藍黨團欲待立院版上路後再討論

行政院20日通過財劃法修法，並立即送立法院審議。民進黨團今天(21日)表示，政院版財劃法兼顧垂直與水平分配，且挹注地方的金額遠高於過去，期盼在野黨團勿以議事攻防阻擋審議。不過，國民黨團認為應待立法院甫三讀的新版財劃法上路後，視實施情況再討論行政院版的財劃法。

立法院去年底在藍、白立委聯手下三讀修正通過「財政收支劃分法」，後續因公式計算錯誤導致今年度中央政府總預算有新台幣345億元統籌分配稅款無法分配。立法院再修財劃法，但未待行政院提出修正草案，便於14日三讀通過。

廣告 廣告

行政院會20日通過財政收支劃分法修法，根據草案，中央對地方的補助包含統籌分配稅款、一般性補助、計畫型補助3項，預計挹注地方經費達新台幣1兆2,002億元，且盼達成垂直分配更合理、水平分配更公平等5大目標。

民進黨團幹事長鍾佳濱21日受訪時表示，相較於立法院日前通過的財劃法，政院版財劃法給地方的金額足足超過1千多億元，是有史以來最高，且桃園市長張善政也表態支持。

兼任民進黨政策會執行長的立委吳思瑤指出，政院版財劃法是跟多個縣市歷經6次討論，匯集出具高度共識的版本，未來中央挹注地方金額遠高於過去，且能有效進行垂直分配，相關指標跟公式都獲得縣市政府認可，朝野應理性審查，勿為擋而擋。吳思瑤：『(原音)我們就要(向)藍、白喊話，不要阻卻行政院的版本，不敢比較就擋別人的案子嗎? 不敢去就內容的好壞來PK、來辯論，就只能用很多議事的程序來打擊行政院版嗎？』

國民黨團書記長羅智強則表示，行政院在在野黨三催四請後才提出修正草案，他主張待立法院的新版財劃法上路後，再討論政院版財劃法。他並透露國民黨提出修正離島公式的財劃法修法也已列入21日院會討論事項議程。羅智強：『(原音)先等新版財劃法我們能夠確實地上路，然後看新版財劃法我們到底實施的狀況如何，這樣子行政院版本財劃法才有一個討論的基礎，否則現在我不知道啊，到底新版的院版的財劃法，我們是按照新版的立法院通過的三讀的財劃法來進行所謂的討論，以這個為基礎進行討論，還是用幾十年前的財劃法的版本來進行討論？』

政院版財劃法預計列入25日立法院程序委員會議程，民眾黨團總召黃國昌說，屆時民眾黨團會要求退回，因為「火車早就開走了，國家早就該往前進」。