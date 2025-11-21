政院版財劃法送至立法院 卓榮泰：不迅速處理將擴大不法行為

財政收支劃分法修正案引發中央、地方論戰，行政院長卓榮泰今（21）日赴立法院時呼籲立法院儘快審查行政院版財劃法，並警告若不迅速處理將導致「不法行為擴大發生」。行政院昨日通過財劃法修正案後，已以電子公文火速送至立法院，期望下週即能付委審查。

行政院長卓榮泰。（圖／中天新聞）

卓榮泰昨天下午拜會立法院長韓國瑜，就政院版財劃法及115年度中央政府總預算案等議題交換意見。今日受訪時，卓榮泰表示，「我拜託立法院將這部有共識的院版財劃法儘快排審，而且要迅速的處理，才能阻止一切不法的行為繼續擴大發生，讓國家永續、財政能夠健全。」

廣告 廣告

卓榮泰今天赴立法院進行施政報告。（資料圖／中天新聞）

立法院今日繼續對卓榮泰的施政方針及施政報告進行質詢，相關部會首長也列席備詢。面對財劃法修正案可能遭遇的阻力，卓榮泰昨日在院會後記者會中已表明立場，若國會持續杯葛政院版，他將請執政黨團據理力爭。

據了解，卓榮泰將於24日中午在行政院召開擴大行政立法協調會報，與民進黨立委進行溝通，並討論後續的國會攻防策略。此舉顯示行政院對推動財劃法修正案的決心，以及對可能面臨的立法挑戰已有準備。

延伸閱讀

2028藍白合關鍵是柯文哲？吳子嘉：明年2月有答案

2028藍營人選不只一人！鄭麗文澄清為「保護候選人」

影/藍白合讓民進黨怕了？柯志恩揭綠必毀白人設手段：柯文哲是完成式