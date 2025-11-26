政院版財劃法連財政部都算不出來 北市府：民進黨打卓揆一巴掌

行政院版《財政收支劃分法》送立法院會一讀，引發藍綠陣營激烈交鋒。台北市長蔣萬安日前呼籲政院公布具體數字，但遭到民進黨立院黨團批「明明就會算卻故意裝不會算、裝媽寶」。不過根據國民黨立委賴士葆透露，就連財政部長都說政院版算不出金額。對此，台北市政府副發言人魏汶萱狠批，「民進黨團一巴掌打在卓榮泰院長臉上」

財政部長莊翠雲。（資料圖／中天新聞）

民進黨立法院黨團日前針對台北市長蔣萬安呼籲政院公布具體數字一事回應，表示財劃法有條文，各地方政府可自行推估，批評蔣萬安明明就會算卻故意裝不會算、裝媽寶。

但根據賴士葆25日指出，21日立法院長韓國瑜找財政部長莊翠雲、政院祕書長張惇涵，與國民黨團現任財委會召委林思銘和他一起討論，結論是財政部要先提供試算表，才決定是否放行付委，「但部長打電話給我說，算不出來」。

台北市長蔣萬安。（資料圖／中天新聞）

對於民進黨黨團的指控，再加上財政部長給不出試算金額，魏汶萱強力反擊，指出民進黨黨團一巴掌打在行政院長卓榮泰臉上。魏汶萱表示，民進黨黨團指桑罵槐，一巴掌竟打在卓榮泰院長臉上，連推出院版財劃法的財政部長都說算不出金額。

魏汶萱進一步痛批，民進黨黨團所謂「財劃法有條文」、「可自行去推估」這樣的說法根本就是在打臉行政院。她質疑，如果民進黨黨團要苛求地方政府憑空變出數字，又怎麼容許財政部說出「算不出金額」，痛批這是在縱容卓內閣「媽寶」、「裝不會」的行為。

