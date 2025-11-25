政院版財劃法週五付委？賴士葆認機率不高：財政部算不出金額

〔記者劉宛琳／台北報導〕政院版「財劃法」是否今天能在立法院程序委員會順利排入週五院會議程，並在當天付委？國民黨立委賴士葆表示，針對該版本財劃法總共給地方多少錢，財政部「算不出來」，無法在今天以前提供試算表，他認為付委機率不高。

另據了解，國民黨團幹部確實沒打算讓政院版財劃法修正草案付委，與民眾黨團立場一致。

賴士葆表示，上週五立法院長韓國瑜找財政部長和立法院秘書長，與現任財委會召委和上屆財政委員會召委(指自己)，結論是財政部要在今天提供試算表，才看要不要付委。

賴士葆表示，財政部長昨打電話給他說算不出來，沒有就是閉門造車。我們講的清楚，試算表一定要出來，要根據政院的版本，多少錢才來討論。他不是黨團幹部，但是認為政院版付委機率不高，看政院如何溝通，民眾黨已表明不給它過，兩週前通過國民黨團版本卻不實施，付委是自打嘴巴嗎？

