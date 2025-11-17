政院版財劃法週四提出！統籌稅款分配指標曝光 財政部曝三縣市有意見

記者盧素梅／台北報導

財政部國庫署署長陳柏誠、行政院發言人李慧芝、主計總處副主計長陳慧娟及處長許永議（由左至右）今（17）日下午說明院版財劃法。（圖／記者盧素梅攝影）

立法院上周藍白再度聯手修法《財劃法》，行政院長卓榮泰今（17）日受訪時疾呼「全面迎戰」。對此，財政部表示，將在本週四提出院版《財劃法》，將有五大目標，且在在統籌分配稅款分配上將會更細緻。他並表示，與地方政府經過5次溝通後，多數藍營縣市都能認同「非常放心」，但台北、新北與新竹市則表達不同意。

藍白上周聯手修法《財劃法》，明定中央對地方一般性補助款與計畫型補助款的權責，增訂中央對地方計畫型補助款，補助比率不得低於過去10年同財力級次縣市平均值，此外各地方一般性補助款，不得少於修正施行前一年度預算核列數，讓明年度總預算恐舉債5638億元。

對此，卓榮泰今日針對財劃法回應時，行政院已經在擬定修正草案中，預計本周四（20日）就可以在院會提出並通過，不過明天還需要跟地方政府談是權部分。

財政部國庫署長陳柏誠下午指出，在野黨兩次修法都沒有經過事權的檢討，沒有考慮中央財政穩健，直接掏空中央財政4165億元，強調拿多少錢要做多少事，結果削弱中央施政財源，是非常不公平的分配。



陳柏誠說明，行政院周四將提出院版《財劃法》，有五大修法目標，首先是國民生活品質更均衡，過去地方自辦事項多由中央補助，包括一般性補助與計畫型補助，但計畫型補助是「有申請才做、沒申請不做」，導致有些地方沒申請就無法提供服務。然而，居住在哪裡的國民都應享有一定生活品質與公共服務。此次修法會把「地方自辦事項」納入「基本財政需要」的指標計算，讓地方有錢做該做的事，確保各地國民都能獲得相近的公共服務。

第二，在錢權併同考量後，垂直分配會更合理，考量中央與地方的裁量需要，由中央透過統籌稅款撥付給地方的金額會更合理；第三，水平分配更公平，過去立法院兩次修法的分配指標過於單一，大概只有營業額、人口、土地面積、稅收成長等五項。院版會做更細緻的權重處理，使縣市分配更平均，縣市的獲配財源也會高於直轄市，真正達到調劑盈虧的功能。第四，地方自治更強化，透過事權回歸，地方會更清楚該做什麼；搭配基本財政需要指標設計，可讓地方做應做事項，後續再透過管考機制提升資源效能。

第五，回到一般性與計畫型補助的原制度。先前通過的財劃法把統籌分配稅款增加4,165億，卻沒討論事權，又規定一般性補助款不得低於修法前一年；11 月 14 日再次修正後，又要求各地方一般性補助不得低於修法前水準，等於鎖死一般性補助的分配。此外，計畫型補助款也被規定不得低於前 10 年平均值。計畫型補助原本用於重大建設，做完即可退場或改由其他縣市承接；但 10 年平均值的限制讓中央無法真正協助地方。因此新修法會回到原制度。

陳柏誠表示，從2019年開始，在統籌分配稅款、一般性補助款與計畫型補助款挹注下，各地方每年都有盈餘，並逐年增加，從2019年的119億，增加到去年的818億。顯示地方財源不是不夠，而是不均，因此我們在水平分配會更注重均衡。在統籌分配稅款分配原則上會是朝向分配指標的分類。



陳柏誠表示，基本建設指標會分為土地面積、人口數、工業就業人口、農林漁牧人口數以及農林漁牧產值，再調整係數方面，林業用地、國土保安及生態保育用地打折，農牧用地1.5倍反應土地管理維護成本。還有，65歲以上及14歲以下人口1.2倍，並平均每戶可支配所得調整，反映人口結構對地方施政需求影響。此外，離島土地面積及人口數反映建設成本，因此以2倍來計算。



陳柏誠也透露，針對院版《財劃法》與地方政府進行5次討論，藍營執政農工大縣了解老年及幼年人口加權，都覺得非常公平與合理，大家看待統籌分配款都蠻理性的，對於院版「非常放心」，也擔心計畫型補助款修法後，不樂見日後影響中央財源，但也有明確表達不同意的，「就是台北、新北與新竹市」。

