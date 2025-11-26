政院版財劃法遭封殺 黃偉哲斥藍白充滿算計、霸道

台南市長黃偉哲26日怒斥，行政院版《財劃法》遭封殺，藍白根本就是打假球。(本報資料照片)

朝野針對《財劃法》修法不斷攻防，立法院程序委員會昨天在藍白立委多數決議下，提議暫緩將政院版草案列入議程。面對藍白封殺政院版財劃法，台南市長黃偉哲今天受訪表示，藍白根本是打假球，「面對財劃法，藍白簡直是霸道、算計、嚴重雙標！」

黃偉哲指出，當初立法院進行財劃法修法，引發行政院與地方反彈，立法院要求行政院送修正版本，結果送了，現在又要求試算版本，當初藍白修財劃法時，不只公式不公、分母分子也搞錯，搞到千瘡百孔，後來立法院要求行政院提修正版本，從現在的局面看起來，藍白根本就是打假球。

廣告 廣告

他說，行政院版財劃法送出後，後續也還要再通過程序審查，才會進入到排審，現在卻連進都不給進，連討論的機會都沒有，整件事情只看到藍白充滿算計、霸道，對於財劃法的修正只有雙標。

【看原文連結】